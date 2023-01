Emma está ansiosa por competir en su primer Royal Rumble

En octubre del año pasado, Emma regresó de vuelta a la compañía tras estar cinco años fuera, y fue la que respondió a un reto abierto titular de la entonces Campeona Ronda Rousey , aunque lastimosamente el resultado no le fue favorable, pero su desempeño fue bueno; no obstante, su participación se fue diluyendo con el pasar de los meses.

Durante su etapa anterior, la australiana llegó al elenco principal de WWE en 2014 y buscaba convertirse en una estrella tras su éxito en NXT. A pesar de aparecer en algunos ángulos televisivos notables, Emma no logró convencer a la audiencia ni a la directiva y fue despedida en el 2017.

Curiosamente, durante su estancia no había un Royal Rumble femenil y ahora que Emma volvió el año pasado, será una de las siete participantes que han confirmado su presencia en el tradicional combate de 30 mujeres. Recientemente publicó en su cuenta de Twitter un mensaje donde mostraba su entusiasmo por competir en la edición de Royal Rumble de este año, siendo esta su primera oportunidad de participar en tan importante combate; no obstante, como todas, agregó que espera llegar lejos en este combate.

My first Royal Rumble ever!!! ❤️

— I grew up watching Royal Rumbles but 10 years ago when I started with @WWE, the Women’s #RoyalRumble didn’t exist. @WWE#RoyalRumble