A principios del año pasado la fanaticada de WWE que sigue a Eminem se emocionó cuando salió a la luz la noticia de que ambas partes habían firmado un acuerdo para trabajar juntos. Lo harían en el videojuego WWE 2K20 así como también en un episodio de SmackDown en el que el rapero aparecería. E incluso se habló de que el Imperio McMahon iba a lanzar un cinturón de campeonato diseñado por el músico. Lamentablemente, nada de eso ocurrió. Tal acuerdo no se firmó y obviamente el Universo WWE no pudo disfrutar de nada de lo comentado.

► Eminem hace referencia a WWE

No sabemos si podría ocurrir en el futuro, no ha vuelto a comentarse nada, pero ahora volvemos a relacionar a ambos. No se trata de un informe, sino de una de las nuevas canciones del también conocido como Slim Shady llamada Gozdilla, perteneciente al álbum que lanzó el pasado 16 de enero por sorpresa, sin avisar a nadie, Music To Be Murdered By. El mismo está repleto, como era de esperar, de polémicas frases, pero en este caso no es así. Eminem simplemente menciona a una leyenda de la empresa luchística como es Bobby «The Brain» Heenan.

El tema dice:

«My whole squads in here, walking around the party, a cross between a zombie apocalypse and big Bobby ‘The Brain’ Heenan, which is probably the same reason i wrestle with mania».

Que se traduce como:

«Todo mi escuadrón está aquí, caminando por la fiesta, un cruce entre un apocalipsis zombie y el gran Bobby ‘The Brain’ Heenan, que es probablemente la misma razón por la que lucho con mania».

Como vemos, el rapero hace también referencia a WrestleMania. Sería realmente interesante que apareciera para actuar en un magno evento, pero eso no ha ocurrido nunca y no está claro si ocurrirá en el futuro.

Esta no es la primera vez que Eminem hace algo similar, el año pasado hizo referencia a Ric Flair en su tema Homicide.