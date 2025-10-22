Emi Sakura celebrará 30 años como luchadora

La veterana luchadora japonesa Emi Sakura de All Elite Wrestling se prepara para celebrar 30 años de carrera profesional.

► Emi Sakura tendrá una función de celebración.

Para ello ha organizado una función conmemorativa con la empresa independiente Choco Pro, de la que es propietaria. El evento se ha denominado «Cult Heroine«.

La función tendrá lugar el 30 de octubre en el Shinjuku FACE de la capital japonesa. La propia Emi Sakura está conformando el cartel con invitados especiales de otras empresas.

Masato Tanaka de Pro Wrestling ZERO1, quien tuvo una conexión con Emi Sakura durante su tiempo en FMW, y la nueva versión de Hayabusa competirán como equipo. Se enfrentarán a Baliyan Akki y Chris Brookes de DDT. Para Akki, quien dice que incluso venir a Japón era un sueño hasta hace solo siete años, este combate es imposible y no existe en ninguna realidad. Sin embargo, como Sakura de alguna manera ha puesto los sueños de Akki en esta cartelera, dice que pondrá su corazón y alma en hacerlo realidad.

Mei Suruga y AZM siempre se han respetado y respetado mutuamente. Para este evento sostendrán su primer combate individual desde que se disputaron el Campeonato High Speed de Stardom que se celebró en abril de 2022

La superestrella de AEW y primera Supercampeona de Asia, Riho, también regresará triunfalmente a su antiguo hogar. Este será su primer encuentro con su oponente, Miya Yotsuba. Para Miya, quien alberga grandes expectativas como una próxima estrella, este combate contra Riho, quien una vez reinó como la «estrella absoluta» de Gatoh Move, será una oportunidad crucial para demostrar su verdadera fuerza.

El cartel va como sigue:

ChocoPro «Sakura Emi 30th Anniversary Tournament – Cult Heroine», 30.10.2025

Shinjuku FACE

-. Lucha por equipos: HAYABUSA y Masato Tanaka vs. Baliyan Akki y Chris Brookes

-. Mei Suruga vs. AZM.

-. Riho vs Miya Yotsuba.