Emelianenko no se arrepiente de no pelear en UFC

Antes de la última pelea de artes marciales mixtas de su legendaria carrera, Fedor Emelianenko no se arrepiente de no haber competido dentro del octágono de la UFC.

Emelianenko desafiará a Ryan Bader por el título de peso pesado de Bellator este sábado en Bellator 290 en su canto del cisne en el Foro Kia en Inglewood, California. El evento será el primero de la promoción en transmitirse por la cadena de televisión CBS.

Hace varios años, las conversaciones entre Emelianenko y el UFC estaban ocurriendo detrás de escena, pero nunca se llegó a un acuerdo para traer a “The Last Emporer” a la promotora. Al final, la trayectoria profesional de Emelianenko se desarrolló de la forma en que se suponía que debía hacerlo a sus ojos.

“Estoy viendo esto desde una perspectiva un poco diferente. Si se suponía que iba a suceder, [hubiera sucedido]. Si no sucedió, entonces no sucedió.

“Peleé contra muchos campeones de UFC [en mi carrera] y los estaba venciendo a todos, así que realmente no me molesta que no peleé allí”.

El veterano de 47 peleas creyó por unos momentos que se podía llegar a un acuerdo, pero el UFC no estuvo de acuerdo con sus términos, lo que convirtió a Emelianenko, discutible, en el mejor peleador de la historia que nunca compitió dentro del octágono.

“Hubo un momento en que UFC compró Pride que era una posibilidad. Pero Dana White no firmó el contrato. Por eso [no sucedió]”.

Emelianenko hizo comentarios sobre White antes de su victoria por nocaut sobre Tim Johnson en Bellator 269 en octubre de 2021, donde dijo que White “no tiene respeto por los luchadores” y que su objetivo es ganar dinero.