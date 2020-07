Durante el reciente Monday Night Raw, tuvimos una lucha titular entre Asuka contra Sasha Banks para dirimir de una vez por todas quién sería la Campeona Raw, luego de que "The Boss" tuviera "secuestrado" el título. El encuentro tenía una estipulación de que el campeonato podía cambiar de manos con una descalificación, conteo fuera o intervención en favor de alguna de las contendientes.

Luego de que la entonces campeona Asuka se desconcentrara del encuentro y saliera en auxilio de su compañera y amiga Kairi Sane, el réferi realizó el conteo de diez, el cual significó que Sasha Banks ganara el encuentro y sea proclamada como nueva monarca. Así, The Boss se convirtió en una doble campeona en WWE, e hizo historia en el proceso, ya que ella y Bayley son solo el quinto grupo de Superestrellas en la WWE en lograr el hito de tener dos campeonatos a la vez.

► Ember Moon cuestiona el panorama actual de la división femenil en WWE

Debido a que todavía se está recuperando de una grave lesión, Ember Moon vio desde su casa cómo ocurrían los acontecimientos en Raw, pero no ser una gran partidaria de lo que sucedió. Durante su transmisión de Twitch, Ember Moon cuestionó por qué WWE necesita que dos Superestrellas acaparen todos los campeonatos en la División Femenil.

Ember Moon se preguntó si Sasha Banks y Bayley estaban reviviendo a The Two Man Power Trip de Triple H y Steve Austin, quienes en el 2001 acapararon los principales campeonatos de la división varonil, siendo la anterior pareja en alcanzar semejante hito.

“¿Por qué necesitamos dos dobles campeonas? ¿SummerSlam va a ser como Evolution de bajo perfil con Sasha y Bayley luchando por sus títulos individuales y también por los campeonatos de parejas? ¿Eso es una cosa? ¿Estamos reviviendo a Triple H y Steve Austin, el Two Man Power Trip del 2001?"

"Sasha y Bayley han hecho un gran trabajo con un elenco limitado, pero hay demasiadas personas sentadas en casa para darle todos los títulos a dos personas. Estaba un poco molesta, el encuentro fue excelente, no me gusta el hecho de que, sabiendo, fue la última aparición de Kairi, no sé si ese es el camino. Siento que lo conviertes en una amenaza más que solo Kairi siendo golpeada detrás del escenario".

“Creo que tienes a Bayley golpeando a Kairi y luego la tienes con una elevadora a punto de tirarle algunos bloques de cemento. Asuka tenía a Sasha con el Asuka lock, todo lo que tenía que hacer era sentarse. Tiene más sentido si Kairi estuviera en una situación de vida o muerte en lugar de ser arrojada por ahí y pisoteada. Entiendo que se supone que debemos estar enojados, y felicitaciones a ellos por hacernos enojar."

"Nadie quería que Asuka perdiera, todos querían que la Asuka de NXT volviera y que tuviera una racha invicta. Eso es lo que hace WWE. Me enamoré de la estratagema de 'Estoy enojada porque vi a mi amiga Asuka perder el título de una manera horrible'. ¿Vamos a hacer que Sasha pierda el título ante Lacey Evans o se lo transfiera a Naomi? Están construyendo para SummerSlam, ¿verdad? Como fanática, siento que me desgarraron porque una vez más, no consigo ver Bayley vs. Sasha".

Sasha Banks y Bayley están en excelentes posiciones en este momento en WWE, y habrá que ver cómo la compañía manejará esta situación y qué campeonatos serán defendidos en SummerSlam. Mientras tanto, el Bayley vs. Sasha Banks tendrá que esperar un rato más.

