Cora Jade habla por primera vez sobre su embarazo ectópico, la cirugía de emergencia y su batalla contra la depresión tras volver a WWE en 2023.

La luchadora ahora conocida como Elayna Black -fue despedida de la compañía a principios de mayo de 2025- revela este difícil episodio en The Ariel Helwani Show:

“Nunca he hablado de esto, y es algo muy personal, pero quiero decirlo. Si supieras por lo que estaba pasando, estarías bastante mal si eso es lo que me dices,” dijo, refiriéndose a los fanáticos que la llamaban propensa a las lesiones, por decirlo suave.

“En enero de 2023, a finales de mes, se suponía que iba a luchar contra Lyra Valkyria en televisión un martes. Para resumir, terminé en cirugía de emergencia en el hospital la noche anterior. Literalmente, casi muero desangrada porque tuve un embarazo ectópico que falló, explotó y me hizo sangrar internamente. Me llevaron de urgencia a cirugía porque estaba así de cerca [hace un gesto con los dedos] de desangrarme. Gracias a Dios fui al hospital, porque literalmente pensaba: ‘Solo tengo que aguantar para el combate de mañana’. Sabía que algo no andaba bien, pero pensaba que debía aguantar, aunque estaba sangrando. Fui al hospital. Me dijeron que había once horas de espera. Les dije: ‘No puedo’. Me revisaron y me llevaron de inmediato a cirugía de emergencia.

“Lo que pasó fue que tenía un DIU como método anticonceptivo. Es algo que se inserta en el cuerpo. Tiene una efectividad del 99.9%, pero te advierten sobre el embarazo ectópico. Es cuando el óvulo se implanta fuera del útero, en la trompa de Falopio, y eso puede hacer que esta explote, provocando una hemorragia interna, y es extremadamente peligroso tanto para la mujer como para el feto. Siempre tuve miedo de eso, porque tengo ansiedad por mi salud, y presentía que eso era lo que estaba ocurriendo. Me operaron de emergencia y tuvieron que removerme la trompa de Falopio izquierda. Me deprimí mucho por perderme Stand & Deliver. Nada así me había pasado antes.

“Después de regresar, esos meses fueron los más oscuros mentalmente en mi vida. Llamé a un médico de WWE y le dije: ‘Necesito ayuda. No estoy bien’. No entendía por qué, ya que no había ‘nada malo’, pero luego me enteré de que era depresión postparto. Es tan intensa. Tenía 23 años y fue lo más loco que he vivido. Regresé al trabajo pero no estaba bien mentalmente. No fue culpa del trabajo. No sabía cuánto podía afectarte algo así. Siempre quise operarme el pecho, no lo voy a negar, pero necesitaba ese tiempo fuera o no sé qué hubiera pasado conmigo. Me lo hice durante ese tiempo. Estuve fuera un mes y medio, y luego fueron tres meses en total. Usé ese tiempo para recuperarme mental, física y emocionalmente. Me sentía genial. Estaba lista para regresar.

“Luego volví, justo después de una ruptura muy dolorosa, fue mi cumpleaños… y me rompí la rodilla. Fue una tras otra. Estaba tan emocionada, y de repente: boom, boom, boom.”