Elon Musk podría salirle muy caro a The Rock

Dwayne «The Rock» Johnson es una de las celebridades más seguidas en la actualidad en cualquier modalidad de red social. Tiene una inmensa base de fanáticos en todo el mundo, gracias a su trayectoria deportiva en WWE y a su actual carrera en Hollywood. Además, utiliza sus redes sociales para compartir su vida personal y motivar regularmente a sus aficionados. Sin embargo, su enorme número de seguidores en las redes sociales podría esconder una trampa y peligra por las últimas decisiones de Elon Musk.

► Elon Musk vs. The Rock… ¿en Twitter?

Recientemente, Gambling.com compartió un informe del que se hizo eco Ringside News en el que se afirmaba que Elon Musk planea acabar con todos los seguidores falsos en Twitter muy pronto y parece que muchos de ellos podrían acabar saliendo de las engordadas cuentas sociales de The Rock en la compañía del pajarito ya que Johnson cuenta con 7,385.985 seguidores falsos. El informe afirma:

«Aunque una gran proporción de sus seguidores habrán venido de su tiempo en la gran pantalla, así como de su fama en WWE, The Rock es el que va a ser el más afectado por la represión de Musk contra las cuentas falsas, con 7,4 millones de sus 16,7 millones de seguidores que se estima que son falsos«.

La web de apuestas "Gambling" hace pública la lista de "Seguidores falsos" de las Superestrellas de #WWE y los más afectados por las recientes decisiones de @elonmusk de acabar con todas estas cuentas. pic.twitter.com/3mn44KDNfw — Vicente Beltrán (@VicenteBeltranD) November 18, 2022

Estos planes de Elon Musk pueden afectar a varias Superestrellas de WWE. Además de la cuenta de The Rock, las cuentas de Twitter de John Cena y Triple H también podrían verse reducidas en un número considerable de seguidores. ‘The Cenation Leader’ y Hunter tienen un estimado de 4,3 millones y 2,6 millones de seguidores falsos en Twitter.

Cuando The Rock entró en WWE como una de las caras amables de la compañía recibió todo lo contrario, mucho odio de los fans. Se convirtió en rudo, se unió a The Nation of Domination y su carrera en WWE fue en dirección ascendente. Por lo tanto, su base de fans creció de una manera tremenda. Por lo tanto, este plan de Twitter podría no afectar a The Rock en gran medida si se tienen en cuenta los parámetros y cómo y cuánto tardo The Rock en hacerse con toda esta fanaticada que le sigue en Twitter. Elon Musk vigila de cerca.

►¿Cuál fue la última aparición de The Rock en WWE?

Aunque The Rock es hoy un actor de Hollywood de fama mundial, el mejor pagado de todos de hecho, en el fondo de su corazón sigue estando el amor por la lucha libre. Siempre que tiene una oportunidad, Johnson ha aparecido en los programas de la WWE para sorprender a sus fans. La última vez que el 10 veces campeón mundial apareció en WWE fue en 2019 en SmackDown. Tuvo un segmento con Becky Lynch y Baron Corbin. ‘The Man’ y ‘The People’s Champion’ propinaron una paliza con el entonces ‘King Corbin’.

Sin embargo, se dice que The Rock regresará el próximo año para retar a Roman Reigns en WrestleMania 39. Esta es una lucha que el mundo de la lucha libre quiere ver desde hace unos años años. En los últimos dos años, The Rock apareció a través de un video en Impact Wrestling para presentar a Ken Shamrock al Salón de la Fama. Además, estuvo en WWE The Bump con un mensaje especial para Triple H en 2020, además de mencionar a Reigns en sus recientes entrevistas que puede ser una señal de su regreso para una lucha más en WWE.