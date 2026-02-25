¡Sorpresa! Elio LeFleur se corona como el nuevo Campeón WWE Speed

La semana pasada, Elio LeFleur y Eli Knight empataron en la final del torneo para definir retador al Campeonato WWE Speed, en poder de Jasper Troy, así que la lucha titular se convirtió en una amenaza triple de siete minutos que superó todas las expectativas y coronó a un nuevo monarca.

► Momentos clave

Desde el primer segundo, la acción fue frenética. Troy intentó imponer su poder, lanzando a Elio contra el esquinero y enviando a Eli fuera del ring con un lariat potente. Con un press militar, el campeón despidió al francés, mostrando su superioridad física. Sin embargo, la alianza momentánea entre los dos retadores cambió el rumbo: ambos castigaron a Troy con patadas voladoras y lo arrojaron contra la ceja del ring y las escaleras metálicas.

Lo que siguió fue un carrusel de movimientos de alto impacto. Eli Knight conectó un moonsault saltando sobre la protección del tensor. Elio respondió con un súper powerbomb desde el esquinero. Jasper Troy demostró por qué era campeón al atrapar en el aire a sus rivales y lanzarlos con facilidad.

El ritmo no decayó ni un segundo. Patadas voladoras, enzuigiris, rodillazos voladores y un DDT contra la ceja del ring mantuvieron al público al borde de sus asientos. Elio LeFleur estuvo a punto de ganar con una plancha de 450 grados, pero Troy sobrevivió milagrosamente.

El momento decisivo llegó en los segundos finales. Elio LeFleur sorprendió a Jasper Troy con un tremendas tijeras terminadas en azotón contra la lona. Acto seguido, Eli Knight conectó un espectacular moonsault sobre el campeón. Pero fue Elio LeFleur quien, con astucia, se lanzó sobre Troy en el momento exacto, logrando la cuenta de tres justo cuando el reloj marcaba el límite de tiempo.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, Elio LeFleur se convierte en el nuevo Campeón WWE Speed, en un combate que será recordado como uno de los más espectaculares en la corta historia de esta división. Eli Knight, a pesar de no llevarse el título, demostró un nivel impresionante. Jasper Troy cae después de un reinado sólido, víctima de la vorágine y la astucia de dos jóvenes promesas que llegaron para quedarse.