Elimination Chamber: Brock Lesnar reta a Bobby Lashley y lo ataca

En la más reciente edición de Raw, vimos algo bastante inusual y es que Brock Lesnar apareció con un contrato en mano para retar a alguien. Pero, no a cualquiera, sino a nada más y nada menos que a Bobby Lashley. Lesnar empezó diciendo que “el Royal Rumble 2023 apestó”, o al menos, que él tuvo una experiencia desagradable.

Lesnar dijo que no le gustó que Lashley lo hubiera sacado del combate arrojándolo por encima de la tercera cuerda. Y dijo que desde entonces, todo lo que ha podido hacer es solamente pensar en Bobby Lashley, así que cree que Lashley finalmente tocó una fibra sensible en él y no podía sacárselo de la cabeza.

► Gran combate se daría en Elimination Chamber 2023

“Incluso pescando me di cuenta que estaba pensando en Bobby Lashley. O incluso cenando mi bistec”. Así que, llegó a una solución. Una solución violenta. Y sacó de su chamarra tipo vaquero un contrato multimillonario para una lucha contra Lashley en Elimination Chamber 2023, a´si que si Bobby tenía pelotas, lo mejor era que saliera al ring a firmar el contrato.

Un Bobby Lashley vestido de traje apareció y dijo que ya venció a Lesnar en su primera lucha, y que aunque en la segunda cayó a manos de Lesnar, leugo lo dejó tirado en el suelo. Finalmente, Lashley dijo que quería que su abogado y su manager revisaran el contrato y señaló que consideraría firmarlo o no según le recomendaran.

Lashley se iba a ir, pero Lesnar lo sorprendió con un F-5. Lesnar puso el contrato sobre Bobby y los fans corearon “¡Una vez más!” Lesnar le aplicó otro F-5 a Bobby Lashley y celebró con los fans y su sombrero vaquero.

