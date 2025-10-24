Elijah: «La rehabilitación va bien»

El luchador de TNA Elijah, conocido en la WWE como Elias, sufrió una lesión durante su última visita a NXT. Cuatro meses después, ¿cómo va su recuperación?

► La rehabilitación de Elijah

Para conocer la respuesta a la pregunta, atendamos a las recientes declaraciones del luchador en una entrevista con Bill Pritchard, editor de Wrestlezone:

«Hace algo más de tres meses estuve en la tele de NXT, luchando contra Trick Williams. Salté desde la tercera cuerda, caí mal y me desgarré el tríceps, arrancándomelo prácticamente del hueso. Así que ahora tengo una bonita cicatriz aquí y un tornillo en el brazo. Es lo que es en la lucha, pero sí: la rehabilitación va bien.

“En Bound For Glory ya estaba lo bastante recuperado como para partirle la guitarra a alguien, así que estuvo divertido. Tuve que probar el brazo, ver si aguantaba”.

“Me siento bastante bien ahora. Pero al final la decisión la toman el cirujano y el médico. Se supone que los veré relativamente pronto. Les dije que quiero estar listo para Orlando en, ¿qué tenemos aquí?, unas tres semanas. Pero, de nuevo, no depende de mí.

“Si fuera ese el caso, si me dieran luz verde, yo estoy listo y en la mezcla. Y si no para Orlando, me encantaría estarlo para El Paso. Y creo que al menos estoy lo bastante sano como para tocar una canción o partirle la guitarra a alguien si hace falta.”