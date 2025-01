¿Elijah (Elias) tiene interés en AEW, TNA o NJPW?

El luchador independiente Elijah, antes conocido como Elias en WWE, revelaba recientemente que le encantaría tomar el camino de regreso. También comentaba que Ezekiel, su hermano menor, se está preparando para regresar. De la misma manera, hablando también en una sesión virtual de firma de autógrafos en K&S WrestleFest, le preguntaban por si está interesado en unirse a otra gran compañía.

► Abierto a todo

«Cuando dejé WWE, pensé: ‘Voy a relajarme, ¿verdad?’. Entonces un amigo mío, Sami Callihan, me dijo: ‘Oye, ven a uno de nuestros shows, lucha contra nuestro chico ‘Speedball’ Mike Bailey, diviértete un poco y ve cómo te sientes’. Fui, me divertí, y fue como: ‘Oh, sí’. Creo que te lo dije, en los últimos meses de mi carrera en WWE, estaba golpeando la puerta, intentando divertirme, hacer que algo pasara, y no estaba sucediendo. Así que salir a un show indie, divertirme, hacer las cosas que siempre he querido hacer, me devolvió de lleno al juego. Así que he estado disfrutándolo. Si AEW, TNA, Japón o algo así me presentan una oportunidad, tal vez la tome y vea lo que tienen que decir, pero no hay prisa ni nada por el estilo«.

WWE rescindió el contrato de Elias el 21 de septiembre de 2023. Desde entonces, ha estado trabajando como independiente; se le ha visto en promotoras reconocidas como The Crash, International Wrestling Cartel o REVOLVER. En su combate más reciente, el primero en 2025, perdió el Campeonato Super Indy IWC contra Sam Holloway, uno de los participantes del programa WWE ID, el pasado 18 de enero.

El año pasado, Elijah hablaba así de esas grandes compañías:

«Cada una de esas opciones tiene sus ventajas y me atrae, desde un punto de vista personal. Creo que sería genial ir a Japón y trabajar para New Japan, simplemente para mostrar algo que la gente quizá no esperaría. Podrían asociarme de cierta manera, y me encantaría romper esas expectativas. Siento que si imaginas a Elias o Elijah en New Japan, no es una conexión inmediata u obvia. Pero luego pienso que, si me ponen en ese entorno, ‘Oh, ¿adivina qué? Esto también puede funcionar’. Lo mismo con AEW o TNA, me encanta la idea. Tengo muchas ideas sobre cómo evolucionar mi personaje y llevarlo al siguiente nivel, y siento que necesitas una audiencia televisiva para mostrar eso. Así que habrá que ver qué oportunidades se presentan y hacia dónde vamos, pero las tres opciones son muy atractivas».

