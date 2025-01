Elijah (Elias): «¿Regresar a la WWE? Me encantaría»

WWE rescindió el contrato de Elias el 21 de septiembre de 2023. Desde entonces, bajo el nombre de Elijah, ha estado trabajando como independiente; se le ha visto en promotoras reconocidas como The Crash, International Wrestling Cartel o REVOLVER.

𝚎𝚢𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝚊𝚗 𝚎𝚢𝚎 .

ᴇʟɪᴊᴀʜ ᴠ. ᴅɪʟʟɪɴɢᴇʀ

𝓌𝒶𝓁𝓀 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝑒𝓁𝒾𝒿𝒶𝒽 | 𝓇𝑜𝓁𝓁 𝓉𝒽𝑒 𝒸𝓇𝑒𝒹𝒾𝓉𝓈@_Iam_Elijah_ vs. @dErEk_DiLLiNGeR

🎸✖️🎬@IWCwrestling pic.twitter.com/M31tQG3hQT — derək. 🎬 デレク ・ デリンジャー (@dErEk_DiLLiNGeR) January 21, 2025

► No cierra la puerta

Nada ha indicado hasta ahora que exista la posibilidad de que tome el camino de regreso, no obstante, si la oportunidad se le plantease, sin duda la consideraría, como adelanta en una sesión virtual de firma de autógrafos en K&S WrestleFest:

“Me pareció que fue increíble, muchas cosas geniales. Tuve muchos momentos increíbles y muy memorables para mí personalmente y probablemente para mucha gente. Me encantó. Elias puede, podría y debería hacer mucho más en WWE. Solo rasparon la superficie de mis capacidades. Tuve muchos grandes momentos, algunos tipos increíbles con los que competir», comienza diciendo acerca de sus tiempos en WWE. “Me encantaría eso. Mira, ya ves cómo funciona el negocio. Podrías irte, Carlito estuvo diez años fuera, mira a Drew [McIntyre]. Estas cosas pasan, seguro. Todos tienen su propia pequeña historia. No lo estoy descartando. No es algo inmediato, hombre, tengo que hacerlo. Pero si surgen oportunidades, claro, veremos«.

Embed from Getty Images

► ¿Así hubiera triunfado?

En 2024, Elias acusaba a WWE de robarle una idea para dársela a Seth Rollins:

“Había un personaje que realmente pensé que podría haber sido increíble, era el Monday Night Messiah. Y si te das cuenta, Seth Rollins y AOP terminaron – por falta de mejores términos, simplemente se lo dieron a esos chicos. Pero, a pesar de esto, no hay rencores entre Seth y yo.Mi personaje imaginado me habría retratado como un líder de tipo sectario con connotaciones bíblicas».

¿Piensas que de esa manera hubiera tenido más éxito?