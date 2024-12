Elias y Joe Hendry bailan juntos en NORTH Wrestling

Elias nunca ha abordado las comparaciones con Joe Hendry -sí acusó una vez a WWE de robarle para darle a Seth Rollins la idea de «Monday Night Messiah»- pero cuando meses atrás el segundo estaba triunfando no solo en TNA sino también en WWE no faltaron quienes los compararon. Por ejemplo, Kurt Angle dijo: «Tuve la oportunidad de luchar contra Joe en el Reino Unido, en un evento de WCPW o algo por el estilo. Es muy bueno. No solo eso, sino que tenía un personaje en el que cantaba canciones sobre sus oponentes. Hizo algunas sobre mí y pensé, ‘Vaya, este tipo debería estar en WWE’. Era como Elias multiplicado por 100,000«.

► Bailando juntos

Pero, de nuevo, ellos nunca hicieron nada con una posible rivalidad que pudiera surgir de ahí, de hecho, prefirieron bailar juntos que liarse a golpes, aunque eso también lo hicieron pues antes de su llamativo momento disputaron un breve combate. Fue en el evento NCL.46 Thunderstruck 2 de NORTH Wrestling. En realidad, este se realizó en el mes de julio, pero no ha sido hasta ahora cuando la promotora ha permitido verlo al completo y descubrir lo que los dos luchadores hicieron. Eso sí, no es el único motivo para disfrutar del show que la misma empresa llama «el más grande de la historia».

Entonces, echemos un vistazo a los resultados y a continuación dejamos la velada íntegra para su disfrute (la lucha de Elías con Joe Hendry puede verse en el minuto 1:02:12):

Team Faust (Henry Faust , Kegstacker, Lou Nixon y Trent Seven) derrota Team Kayman (Kemper, Myles Kayman, Reece y Rogan)

Michael Oku (con Amira) derrota a Mark Haskins (con Vicky Haskins)

Eve Bateman derrota a Allie Katch, Debbie Keitel y Natalie Sykes

Joe Hendry derrota a Elijah

Campeonato en Parejas : Landed Gentry (Benji y Zeo Knox) ​​derrotan a Emersyn Jayne y Rhio (c) y Post Modern Sick Boys (Liam Slater y Rory Coyle) y Rampage Brown y Will Kroos

Gene Munny y Grado derrotan a Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II)

Lizzy Evo derrota a Miyu Yamashita

Campeonato Ultraviolento : Ace Matthews derrota a Clint Margera (c)

Campeonato NORTH: Leon Slater (c) derrota a Man Like DeReiss