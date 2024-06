Una de las peores decisiones creativas en WWE fue hacer que Elias, quien estaba totalmente arriba en el gusto del público con su personaje de vagabundo barbado y tocador de guitarra, se quitara la barba y se hicieran pasar como su hermano menor Ezekiel.

A nadie le gustó esta idea, y aunque los fans trataron de apoyarlo, no tuvo la misma acogida. Esto fue en 2022. Luego retornó Elias, pero ya no era el mismo. Y terminó siendo despedido de WWE en septiembre de 2023, algo que enojó a los fans y a varias personalidades de la lucha libre como Teddy Long.

Recientemente, Elias, que ahora lucha como Elijah en el circuito independiente, fue entrevistado por Metro y allí reveló cómo reaccionó a este personaje de Ezekiel. Estas fueron sus palabras:

“Desde el punto de vista de la comodidad, definitivamente fue interesante. Pero es otra de esas cosas donde solo pensé: ‘Está bien, jefe, haré lo mejor que pueda’.

“Aún tengo un personaje en mente para mi hermano mayor ‘Elrod’. Creo que hemos abierto toda una caja de personajes y vías creativas en las que podríamos explorar”.

Elijah está programado para luchar este próximo 13 de julio ante Joe Henry, de TNA Wrestling, en un pequeño evento independiente de la empresa North Wrestling de Inglaterra.

ELIJAH WALKS NORTH

…and, he's said his name.

ELIJAH vs JOE HENDRY

⚡️ THUNDERSTRUCK 2 | SAT 13 JULY | 6PM | All Ages | Walker Dome, Newcastle pic.twitter.com/SIHFqPXoMj

— NORTH Wrestling NCL (@NORTH_NCL) May 4, 2024