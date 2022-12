Elias reacciona al ataque de The Bloodline en Raw

The Bloodline se lo estuvieron pasando de maravilla anoche durante Monday Night Raw causando problemas entre bastidores mientras atacaban a varias Superestrellas como Dolph Ziggler, Cedric Alexander, Shelton Benjamin o Elias, con quien parece que la tienen tomada. Roman Reigns no estaba allí pero sí The Usos, Sami Zayn y Solo Sikoa. Adam Pearce vio todo lo que estaba pasando cuando un réferi lo ayudó pero todavía no se sabe si va a castigar a la facción. MVP iba a tener una charla con él en su oficina pero finalmente no ocurrió.

► Elias, atacado por The Bloodline

Veremos qué sucede el viernes en Friday Night SmackDown pero antes nos detenemos en la reacción de Elias a este ataque en Raw Talk; un ataque durante el cual le rompieron su guitarra.

«¿Dónde está mi guitarra? Puedo hacer que me envíen otra mañana , porque eso es lo que hacen, tienen toneladas de guitarras, pero solo hay un Elias. Y tú… no me sorprende después de ver como actuaste en la entrevista con Kevin Owens, eso fue ridículo. (Cathy Kelley asiente, más como gesto de que está escuchando que como afirmación). Gracias por admitirlo, así podemos seguir adelante.

«Escucha, The Bloodline, me quitaron todo. Me quitaron a mi compañero (Matt Riddle, que está ausente por motivos no confirmados). La semana pasada intentaron acabar con mi carrera. Esta semana me aplastaron con mi propia guitarra, lo cual es ridículo. Tienen que detenerlos. Y la semana que viene voy a estar aquí otra vez con mi guitarra. Todo es una locura, Kevin Owens, mi hermano (Ezekiel) en el hospital, las vacaciones… (Kelley le pregunta por la situación de su hermano). Prefiero no hablar de eso públicamente».