Elias no entiende el canjeo de Austin Theory en Raw

El tema más comentado esta semana de momento en lo relativo a WWE es el fallido canjeo del maletín de Money in the Bank de Austin Theory ante Seth Rollins por el Campeonato de Estados Unidos. Hay quienes creen que ha sido el mayor error de Triple H hasta ahora. Otros lo acusan de estarse vengando de Vince McMahon. También hay quienes creen que quiere iniciar de nuevo el camino del joven luchador con una idea propia. Las opiniones no faltan y ahora vamos con la de Elias, pues se la preguntaron recientemente en WWE’s The Bump.

► Elias y el canjeo de Austin Theory

“Voy a ser honesto aquí. Pensé que todo era un poco extraño. En primer lugar, es un desafío abierto. Entonces, ¿qué estás haciendo en primer lugar? En segundo lugar, ¿quiere usarlo en un Monday Night Raw al azar?. Si yo fuera Austin Theory y tuviera (el maletín de) Money in the Bank, habría esperado un momento mucho más grande, y tal vez a alguien como Roman Reigns cuando fuera vulnerable. Así que oye, lo entiendo. Seth, es resistente, lo hizo de nuevo, salió victorioso. Pero en cuanto a Austin Theory, creo que todo es extraño«.

Será interesante descubrir qué pasa ahora con Austin Theory. También hay quienes piensan que estas derrotas que está sufriendo lo llevarán a cambiar de bando para convertirse en técnico y de ahí a triunfar como tal, como en el pasado hicieron otros grandes nombres de la compañía. Todo es una incógnita, realmente. Pero a partir del lunes que viene lo iremos sabiendo. Aunque si surgen nuevos detalles en los próximos días os lo contaremos todo en Súper Luchas. De momento, el joven luchador ya no tiene el maletín de Money in the Bank.

¿Estáis de acuerdo con Elias?