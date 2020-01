En incontables ocasiones hablamos de a dónde irá tal o cual luchador cuando se acerca el final de su contrato y todavía no ha renovado. Este mismo es el tema de conversación más habitual actualmente en torno a Matt Hardy. No podemos confirmar nada hasta que ocurra, pero parece que el veterano luchador tiene decidido que quiere abandonar la empresa para probar suerte en AEW. Y seguiremos hablando de ello tanto con respecto a él como a otros muchos profesionales. Pero no con todos, de hecho, podemos descartar a Elias.

► Elias ha renovado con WWE

Nunca ha habido si quiera un rumor de que el guitarrista pudiera salir para firmar con otra compañía. Podría hacerlo y podría tener éxito donde fuera debido a su talento, pero no tiene la intención de intentarlo. Quiere triunfar en el imperio de Vince McMahon. En el reciente episodio de WWE Backstage se anunció oficialmente que «The Drifter» ha renovado con un acuerdo multianual.

De momento no se conocen más detalles acerca de los años -entendemos que serán cinco que es lo habitual desde hace un tiempo- ni tampoco del salario que habrá acordado. En caso de esta segunda cuestión suponemos que no es ni mucho menos uno de los mejor pagados de la empresa. No obstante, sí que estará percibiendo una buena cantidad de dólares. Más adelante tendremos más información, pero desde ahora mismo todos los seguidores de Elias y de WWE pueden estar tranquilos con que la asociación va a continuar.

En la actualidad este luchador no está haciendo mucho. Continúa apareciendo con su guitarra para cantar un poco y burlarse de otros luchadores, pero poco más que eso. De hecho, no compite desde diciembre. Aún así, sigue sobre él la estela de que puede ser una enorme estrella si el mandamás finalmente apuesta por él como parece que lo hará más pronto o más tarde.

Puede que su momento sea en Royal Rumble 2020, donde participará en la campal varonil. Es más, ha dedicado unas palabras a Brock Lesnar. ¿Y si Elias es quien lo elimina para situarse como retador al Campeonato WWE?