La ex Superestrella WWE, Elias, fue sorpresivamente despedido de su contrato con la empresa el 21 de septiembre de 2023. Muchos fans y varias personalidades de la lucha libre criticaron la decisión de despedirlo, pues consideraban que tenía un fantástico potencial.

Recientemente, Elias, que ahora lucha de manera esporádica en el circuito independiente como Elijah, reveló en una entrevista con Alistair McGeorge de WWE que estaba realmente frustrado con lo que pasaba con él en WWE los meses antes de su despido, lo cual le hizo perder la pasión por la lucha libre profesional. Estas fueron sus palabras:

► Elias (Elijah) revela lo frustrado que estaba antes de su saldia de WWE

“El hecho de que simplemente fui relegado a segmentos cortos entre bastidores fue tan frustrante que pensé, ‘¿Sabes qué? Tal vez ya estoy cansado de la lucha libre. Tal vez ya estoy, ya sabes, harto de esto. Se pierde esa diversión que tienes como niño cuando quieres luchar y quieres estar en WWE…

Alguien como yo, no me gusta simplemente sentarme y cobrar el cheque. Quería estar en la acción. Quería mostrarte que podía estar ahí con cualquiera de esos tipos. No haber logrado eso fue realmente desalentador, ¿sabes a lo que me refiero? Así que no sabía realmente qué hacer después.

“Luego pensé, ‘¡Oh sí, ahí está, esa diversión de la lucha libre! Ahí está.’ Ahora solo quiero hacer eso. Es agradable viajar y luchar, y ser yo, y conocer gente».