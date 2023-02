Elias da una actualización de su hermano Ezekiel

Durante el episodio de Raw del 8 de agosto, Kevin Owens atacó brutalmente a Ezekiel, a tal punto que tuvo que ser hospitalizado. Una semana después, los familiares anunciaron que el pobre Ezekiel estaría fuera de acción durante mucho tiempo, y eso marcó el regreso de Elias. Hasta el día de hoy, no se ha conocido del paradero del hermano menor del guitarrista.

► Ezekiel todavía está recuperándose el ataque de Kevin Owens

Recientemente, Elias dio una actualización sobre su hermano Ezekiel, la cual no es muy alentadora, ya que durante una entrevista con WWE Die Woche señaló que todavía está en coma y que no ha tenido mayor contacto con él, para no afectarse emocionalmente.

“Sí, tengo que ser honesto contigo. El jefe está mucho más en contacto con él que yo. Quiere saber como, ‘¿Cuándo va a volver? ¿Como es el? La verdad es que todos los informes que recibo dicen que todavía está en coma. Está en el hospital recuperándose, desde que Kevin Owens lo sacó. No sé si recuerdas cuando toda la familia estaba reunida junto a la cama del hospital. Sabes, ahora mantengo mi distancia para protegerme emocionalmente. Es difícil ver a mi hermano así, pero todos los informes que recibo dicen que todavía está en coma. Sin embargo, esperamos una recuperación”.

Habrá que ver si volveremos a ver a Ezekiel algún día, mientras tanto, Elias seguirá apareciendo en las pantallas y luchará por defender el honor de su hermano.