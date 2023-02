Elias aún está molesto con John Cena por WrestleMania 35

Elias estaba listo para ofrecer su mejor espectáculo en el escenario de WrestleMania 35. Sin embargo, fue interrumpido por John Cena, quien reencarnó con su personaje de Doctor of Thuganomics por primera vez en siete años. El 16 veces Campeón Mundial dio una gran promo sobre The Drifter y le aplicó un F-U para obtener una gran ovación de los fanáticos, a expensas del guitarrista.

► Elias quiere enfrentarse a John Cena

Durante una entrevista reciente en WWE Deutschland, Elias expresó su molestia con John Cena por lo sucedido en WrestleMania 35 y agregó que quiere vengarse de él en el ring algún día.

“Hay una lucha que he querido durante años y años y años. Si miro el lado de mi carrera, el tipo que más se metió conmigo tiene que ser John Cena. Y, por supuesto, tal vez el momento más importante de mi carrera en WrestleMania, estoy actuando frente a setenta mil fanáticos, millones de espectadores en todo el mundo, y aparece John Cena. Lo arruina, rapea sobre mí y me da el ajuste de actitud, será mejor que creas que algún día lo recuperaré”.

John Cena ha estado ausente de la programación regular de WWE desde el último episodio de SmackDown del año pasado, y ciertamente no tiene previsto aprecer con regularidad debido a sus compromisos previamente adquiridos con la industria cinematográfica. No obstante, es posible que pueda tener una aparición en WrestleMania 39, aunque Elias no va a poder cumplir con su cometido, puesto que el rumor es que el 16 veces Campeón Mundial se enfrente contra Austin Theory en dicho evento.