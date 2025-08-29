Elayna Black revela por qué se alejó de la lucha libre

Cora Jade fue despedida de la WWE a principios del mes de mayo, junto con otras estrellas de NXT y el elenco principal. Desde entonces, la ex Campeona de Parejas NXT ha entrado en la agencia libre bajo su antiguo nombre, Elayna Black, y se ha mantenido alejada de la lucha libre, sin intención de regresar a la WWE en el corto plazo.

► Cora Jade requirió terapia para su ansiedad

Durante una nueva entrevista con TMZ Inside The Ring, Cora Jade habló sobre el desgaste mental y físico que la obligó a tomarse un descanso del ring mencionando incluso que tras su despido de la WWE inmediatamente intentó abrirse camino en el circuito independiente, pero la apretada agenda se volvió abrumadora rápidamente.

«Tenía como 20 compromisos de inmediato. Estaba fuera cuatro días a la semana, avión tras avión. Iba, iba, iba. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta de que no me lo estoy pasando bien haciendo esto».

«Tenía ataques de pánico antes de cada combate. Tenía frío, sudaba, chorreaba, casi vomitaba; estaba terriblemente enferma por tener que ir a luchar este fin de semana.»

«Tengo una relación tóxica con la lucha libre ahora mismo. Era muy agotadora. No dormía. No comía. No entrenaba. Estaba muy deprimida. Llegué a un punto muy bajo».

La ex NXT enfatizó que no se retira de la lucha libre, sino que solo se está tomando el tiempo necesario para sanar y reconectar con el amor que una vez sintió por el negocio, con la finalidad de poder volver algún día.

«La lucha libre siempre estará ahí... Incluso en mi publicación dije que solo me tomaría el resto del año para ver dónde estoy. Nunca dije que dejaría la lucha libre. La gente tergiversa tus palabras».

«Si no me hubiera tomado este descanso, sí, quizá me habría retirado porque me habría vuelto loca y me habría descarrilado… Pero por eso me tomo este descanso: porque me encanta la lucha libre y quiero volver a divertirme.»

«Incluso después de este mes de terapia y recuperación, sin dedicarle tiempo a nada relacionado con la lucha libre, me ha ayudado muchísimo. Así que solo puedo imaginar cuánto mejor me sentiré en tres meses más.»