Elayna Black relata su encuentro con un acosador en la WWE

La vida de un luchador profesional puede volverse muy peligrosa a veces, debido al riesgo de acosadores enloquecidos, habiendo casos como los de Sonya Deville, Roxanne Perez o Liv Morgan (por citar ejemplos recientes) que han tenido que lidiar con ellos fuera del ring y lejos del perímetro de seguridad con el que cuentan cuando participan en los diferentes espectáculos.

► Elayna Black se salva de un acosador en el Performance Center

Durante una entrevista reciente con Inside The Ring, Elayna Black reveló una experiencia aterradora en el WWE Performance Center. Comentó que la gente suele ir allí, pero que suelen estar seguros gracias a un estricto guardia de seguridad, Eddie, quien se asegura de que todo esté bajo control. Sin embargo, durante una clase de promo, alrededor de las 6 de la tarde, el edificio estaba cerrado, ya que era tarde y la mayoría del personal se había marchado, por lo que los luchadores tenían que abrirse paso por su cuenta, y ahí fue cuando la ex Cora Jade experimentó el susto de sentirse acosada, con Jacy Jayne de testigo.

«La gente viene al Performance Center constantemente. Por suerte, tienen un guardia de seguridad muy bueno, Eddie. Es el mejor. Da un poco de miedo, pero eso es bueno porque la gente puede volverse loca.

Recuerdo una vez, durante una clase de promoción por la noche, sobre las 6 p. m. Eso es fuera de horario, cuando el centro de control está cerrado y el personal se ha ido. Siempre había guardia de seguridad, pero no siempre en la puerta, así que quien llegaba primero tenía que seguir abriendo la puerta. Acababa de entrar y vi venir a Jacy Jayne, así que le abrí la puerta. Detrás de ella, vi a un hombre alto que se acercaba y no me resultó familiar en absoluto. Al principio pensé que quizá era alguien que arreglaba algo, pero luego me di cuenta de que era fuera de horario y me sentí rara.»

«Mientras Jacy (Jayne) entraba, él aceleró de repente y echó a correr. Ella entró, y yo la esquivé rápidamente y cerré la puerta. Por suerte, era una de esas puertas que se cierran automáticamente, así que justo cuando la cerré, él la agarró por fuera. Fue literalmente al mismo tiempo, pero se cerró a tiempo.

Nos quedamos impactadas. Entramos en la sala de promos, donde se puede ver hacia afuera pero nadie hacia adentro, y lo vimos allí de pie, golpeando la puerta. Finalmente llegó seguridad y resultó que buscaba a Shawn Michaels. Entonces Matt Bloom, nuestro entrenador principal, abrió la puerta y le dijo que se fuera. El hombre rogaba por una prueba, pero algo en él le parecía realmente extraño, incluso aterrador.»

“No dejaba de pensar en lo cerca que estaba. Si hubiera entrado, solo estaríamos Jacy y yo en esa pequeña habitación, y quién sabe qué habría pasado. Mi corazón se aceleraba. Los dos estábamos aterrorizados. Aún no sé cuáles eran sus intenciones, pero fue una locura”.