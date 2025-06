Elayna Black (Cora Jade) no volverá a WWE en el corto plazo

Cora Jade fue despedida de la WWE a principios del mes de mayo, junto con otras estrellas de NXT y el elenco principal. Desde entonces, la ex Campeona de Parejas NXT ha entrado en la agencia libre bajo su antiguo nombre, Elayna Black, y se desconoce su próximo destino importante, aunque luce emocionada por los nuevos desafíos que afrontará.

► Cora Jade se sintió afectada tras su despido

Durante una aprición reciente en el podcast «Power Alphas», Elayna Black recordó sobre cómo afrontó la noticia de su despido, y cómo los ex WWE, Bea Priestley y Riley Osborne le ayudaron a encontrar un poco de paz (ambos también fueron despedidos este año). Además, aunque confesó que esta situación le afectó, no considera regresar allí en el corto plazo.

«Todo pasa por algo. De nuevo, nunca voy a criticar a la WWE. Disfruté mucho mi tiempo allí. ¿Quería perder el trabajo de mis sueños? No, pero si me llamaran mañana y me pidieran que volviera, diría que no porque ahora es el momento. Estoy emocionada. Obviamente, ya superé el impacto inicial y, obviamente, llega en oleadas».

«Llego a casa y pienso: ‘¡Mier**! ¡De verdad perdí el trabajo de mis sueños!’. Pero estoy muy emocionada por el futuro. Quién sabe dónde voy a terminar. Tengo 24 años. No sé dónde terminaré. Sea cual sea la empresa, donde sea que termine, sé que no he terminado la lucha libre y quiero seguir luchando. Es lo único que he sabido desde los 8 años. Llevo 16 años de mi vida dedicados a llegar a la WWE, y ahora es casi como una ruptura, en cierto modo».

Cora Jade tuvo una carrera discreta en WWE, donde pudo lograr algo de protagonismo en los planos estelares con algunas rivalidades importantes, pero su impulso siempre se vio interrumpido por las lesiones que sufrió.