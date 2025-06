Cora Jade, ahora Elayna Black, estuvo entre las Superestrellas WWE que vieron su contrato rescindido o no renovado en mayo de 2025. Desde entonces, ha estado muy activa hablando de su futuro, confirmando próximas fechas… Por ejemplo, el 13 de julio va a hacer pareja con Bea Priestley contra The IInspiration en el evento independiente Combat Clash de Pretige Wrestling. Priestley, antes Blair Davenport, también recibió la misma noticia al mismo tiempo.

***5 WEEKS AWAY***

The IInspiration return to face Elayna Black & Bea Priestley at #CombatClash!

+ Toni Storm, Dark Order, Mustafa Ali & more

July 13th, 2025

Portland, Oregon

Viking Pavilion Arena

All Ages (bar with ID)

Streaming live on YouTube!

🎟️ https://t.co/GiF2hKe6R7 pic.twitter.com/hvSlql7JYj

— Prestige Wrestling (@WrestlePrestige) June 8, 2025