El WWE ThunderDome podría salvar el reinado de Drew McIntyre

WWE se encontró en una encrucijada poco antes de WrestleMania 36. Una vez tomada la decisión de continuar con sus shows en mitad de la pandemia, los planes de coronación de Drew McIntyre en "The Showcase of the Inmortals" se verían mortalmente dañados ante la falta de público, así como la continuidad de su reinado, debido al incierto plazo de regreso de aficionados a las gradas.

Pero Vince McMahon siguió adelante con la idea, y McIntyre acabó derrotando a Brock Lesnar en apenas cinco minutos para hacerse con el Campeonato WWE por primera vez en su carrera, sin que su sueño de ver a compatriotas coreando su nombre en las gradas de un enorme estadio pudiera hacerse realidad.

Y pese a los reportes acerca de la gran confianza de la que goza por parte del "Chairman", lo cierto es que las implicaciones de McIntyre como máximo monarca en los PPV de la Era COVID-19 no lucen a la altura del estatus del nuevo gran campeón corporativo.

Asimismo, los ratings de Raw durante los últimos meses no respaldan a la actual cara de este show, si bien el problema de fondo en WWE, por supuesto, no puede achacarse a "The Scottish Psycopath".

No es de extrañar pues el rumor de que esta noche, Randy Orton le arrebatará a McIntyre el Campeonato WWE, a fin de que la audiencia repunte un poco, teniendo en cuenta la popularidad que se ha labrado "The Viper" con el paso de los años. De hecho, el Wrestling Observer informó que hay presión tras bambalinas del Imperio McMahon para que Orton llegue hasta WrestleMania 37 como monarca y tenga allí un nuevo duelo contra Edge.

► McIntyre necesita alimentarse del público

Sin embargo, la entrada en escena del WWE ThunderDome quizás haya dado un giro a los planes, pues la previsible mejora de los índices de audiencia concedería mayor margen a McIntyre.

Friday Night SmackDown aumentó su rating en la franja demográfica 18-49, junto a un incremento del 8,3% en número total de televidentes respecto a la semana pasada. Y es de esperar que esta mejora se extienda el lunes a Raw, con el estreno de la "Cúpula del Trueno" dentro de la marca roja. Una creencia que el propio Mr. McMahon comparte.

Servidor opina que con un reinado número 14 de Orton, WWE caería de nuevo en el mismo círculo vicioso ya expuesto aquí en SUPERLUCHAS: ese que impide renovarse a la empresa a causa de la flagrante falta de confianza de Mr. McMahon hacia las nuevas generaciones de talentos, como ya ocurrió en Money in the Bank 2019 o Super ShowDown 2020. Quién sabe si después de todo, una de esas sorpresas que promete Kevin Dunn sea la defensa exitosa de McIntyre ante Orton.

