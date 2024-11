Las vueltas que da la vida. Tras todo lo ocurrido durante los dos últimos años, cuando Sami Zayn se ganó la consideración de vendido en Survivor Series 2022 por su ayuda allí a The Bloodline y esto conduciría finalmente a un «turn face» memorable, ahora el canadiense, Roman Reigns y The Usos lucen unidos de nuevo.

Ayer, Crown Jewel 2024 fue el escenario para este particular regreso del original The Bloodline.

Solo Sikoa, Jacob Fatu y Tama Tonga, acompañados de Tonga Loa, se impusieron a Roman Reigns y The Usos, con Sikoa endosando dos Samoan Spikes para la cuenta de tres sobre Reigns. Y The Bloodline 2.0, no contentos, quisieron defenestrar a The OG Bloodline en el poscombate, pero Zayn apareció e igualó la balanza. Aunque eso sí, acabó por endosar accidentalmente un botazo a Reigns, cosa que generó cierta tensión.

En cualquier caso, parece claro que con Survivor Series: WarGames 2024 como siguiente «PLE» de WWE, veremos allí unos «juegos de guerra» entre The OG Bloodline y The Bloodline 2.0. La pregunta es si en pos de conformar la tradicional estampa de 5 vs. 5, veremos alguna incorporación para cada bando.

Hoy, ante los micrófonos de la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer informa que no. Por primera vez desde su implantación en el elenco principal de WWE, el combate «WarGames» varonil tendrá la forma de un choque de cuartetos.

► Tres semanas hasta WarGames

Por ahora, WWE no ha anunciado oficialmente ningún combate para Survivor Series: WarGames 2024. Este show tendrá lugar el 30 de noviembre desde la Rogers Arena de Vancouver (Canadá).