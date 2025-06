El «villano» Ilia Topuria

La sensación de la UFC Ilia Topuria se siente cómodo siendo el villano mientras se prepara para enfrentarse a Charles Oliveira en el evento principal de UFC 317-

Este sábado por la noche Ilia Topuria intentará unirse a un grupo muy exclusivo de peleadores que han logrado convertirse en campeones mundiales en dos categorías diferentes dentro del Ultimate Fighting Championship (UFC).

Ya ha demostrado su gran habilidad al conquistar la división de peso pluma, hora su atención se dirige hacia la división de peso ligero y su oponente en este desafío será nada menos que Charles Oliveira un peleador muy talentoso y experimentado que intentará detener a Topuria en su camino hacia el oro.

Ilia Topuria no es solo un luchador más; es uno de los peleadores más emocionantes en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA). Independientemente de si eres fanático de él o no es innegable que tiene un estilo que atrae la atención de todos. Puede ejecutar técnicas que muy pocos en el deporte son capaces de realizar y combina estas habilidades de una manera que lo convierte en uno de los peleadores más completos que hemos visto en mucho tiempo.

Su versatilidad en el octágono junto con su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones de combate lo hace un rival temible para cualquiera. Además Topuria ha cultivado una personalidad de «villano» que lo hace aún más interesante para los fanáticos. A muchos les gusta tener un héroe y un villano en la competencia y él está feliz de asumir ese papel.

► A Ilia Topuria no le importa ser el villano

Esto añade una capa extra de emoción a sus peleas ya que los espectadores están ansiosos por ver si podrá superar a su oponente o si por el contrario será derrotado. Como sabemos, Charles Oliveira es uno de los grandes favoritos de la afición. Si bien a Ilia Topuria no le gusta pelear con los «buenos», sabe que es parte del trabajo.

«Me da igual si la gente los quiere o no. Claro que preferiría pelear con alguien que no le guste tanto (a los fans) como Charles, Volkanovski o Max, porque no sé si hay mucha gente que diga algo malo de ellos. Así que, sí, es un poco raro».

Por otro lado Charles Oliveira también es un peleador muy respetado con un gran historial en la UFC. Ha sido campeón en la división de peso ligero y ha tenido muchas peleas emocionantes a lo largo de su carrera. Su experiencia y habilidades pueden representar un gran desafío para Topuria.

Sin embargo la confianza de Ilia en sus capacidades lo impulsa a seguir adelante y a luchar por su sueño de ser campeón en dos categorías. A medida que se acerca el evento la anticipación crece. Los fanáticos de las MMA están emocionados por ver cómo se desarrollará esta pelea y si Ilia Topuria logrará unirse a ese exclusivo club de campeones de dos divisiones.

Sin duda será un enfrentamiento memorable que quedará grabado en la historia de la UFC. Esta es, sin duda, una de las peleas más emocionantes del calendario actual en el deporte, especialmente en la UFC. Se espera que Oliveira dé lo mejor de sí este fin de semana y podría ser suficiente para coronarlo bicampeón mundial, pero no se equivoquen, muchas miradas están puestas en Topuria para ver si realmente puede consolidarse como uno de los mejores de todos los tiempos.