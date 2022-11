Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss, Mia Yim y una luchadora más enfrentarán a Damage CTRL, Nikki Cross y Rhea Ripley en la lucha femenil WarGames de Survivor Series dentro de cuatro días. Y quién se destapará como la quinta aliada del bando técnico está siendo comidilla para la comunidad luchística de internet.

Una imagen promocional del combate plasma cierta silueta encapuchada de pelo azul como esa última integrante, y la fanaticada ya prevé que pueda tratarse de Sasha Banks, considerando además que Survivor Series WarGames se celebrará en Boston, ciudad donde creció «The Boss».

Y la rumorología llegará a su fin antes del «premium live event», porque anoche, durante Raw, Bianca Belair anunció que sabremos el nombre de la persona que equilibrará la balanza el viernes en SmackDown. Episodio donde sí conocimos que las rudas gozarán de la ventaja inicial en WarGames, al derrotar Rhea Ripley a Asuka.

Les invitamos entonces a seguir la cobertura de Friday Night SmackDown en pos de conocer la identidad del misterioso quinto talento de los juegos de guerra femeniles. Mientras, he aquí el cartel provisional de Survivor Series WarGames, show que tendrá lugar el sábado 26 de noviembre desde el TD Garden de Boston (Massachusetts).

As @RheaRipley_WWE gains the #WarGames advantage for her team, it's a complete brawl between both teams just days before #SurvivorSeries!#WWERaw pic.twitter.com/NzdSBiVFFD