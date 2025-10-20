El viaje de Santino Marella de Italia para el mundo

El ex-luchador de WWE y gerente en TNA Santino Marella celebra sus raíces italianas, revelas sus ídolos y explica cómo quiere llevar la lucha italiana al mundo.

► En palabras de Santino Marella

Sus raíces y herencia italiana

«Tenemos muchos luchadores italo-norteamericanos, como yo, cuyos padres emigraron. Soy ciudadano canadiense e italiano, tengo pasaporte italiano, aunque nací en Canadá. Cuando eres de primera generación, todavía mantienes un lazo fuerte con la tierra madre, pero ya en la segunda o tercera generación ese vínculo se va perdiendo. Aun así, seguimos con las tradiciones: hacemos nuestro propio vino, embutidos, salsa de tomate, y casi todas las noches cenábamos pasta. Mi madre, que es franco-canadiense, aprendió italiano y hasta el dialecto calabrés del pueblo de mi padre. Siempre causa gracia, porque es como si alguien de Virginia Occidental aprendiera italiano con el acento de allá».

Cómo el personaje “Santino” lo reconectó con su cultura

«Convertirme en Santino Marella fue una gran oportunidad para reconectarme con mis raíces italianas. Antes del personaje no tenía pasaporte italiano y casi no hablaba el idioma. Cuando supe que tendría que hacer una promoción en Italia, empecé a estudiar con Rosetta Stone y un tutor. Llegué a un punto en que pude hacer entrevistas en vivo en televisión y radio italianas. Curiosamente, podía luchar ante 80 000 personas sin nervios, pero hablar italiano en una radio italiana sí me ponía nervioso».

Sus ídolos italianos en la lucha libre

«El número uno es Bruno Sammartino. No era un italoamericano, era italiano de verdad, y fue uno de los más grandes de todos los tiempos, quizá el más grande. Su elegancia, fuerza y profesionalismo eran impresionantes. Su récord de llenar el Madison Square Garden durante años jamás será igualado. También me sorprendió saber que “Macho Man” Randy Savage tenía raíces italianas, y que John Cena también: su apellido real es Cenna, por eso yo lo pronunciaba “John Chna”. Además, Gorilla Monsoon, quien inspiró mi nombre artístico (“Santino Marella”), fue una gran influencia. Cuando supe que usaría ese nombre, entendí de inmediato que era un homenaje a él y a su hijo».

Influencia italiana en el wrestling canadiense y norteamericano

«Conocía bien a Dino Bravo. Cuando era joven, con un amigo italiano, competíamos en press de banca inspirados por él. Sé que Montreal, especialmente Saint-Léonard, tiene una gran comunidad italiana. Cuando estuve allí, descubrí excelentes restaurantes italianos. También, cuando me enteré de que Hulk Hogan (Terry Bollea) tenía raíces italianas, me pareció genial. En el noreste de Estados Unidos, muchos italianos fueron clave en la construcción de comunidades e infraestructura, dejando una gran huella en la historia del país».

Planes actuales y trabajo con nuevos talentos

«Estaré en Italia del 6 al 9 de noviembre en Roma, después de pasar por Inglaterra y Austria. Vamos a participar en un gran evento de la empresa Bestia, normalmente con base en Milán, pero esta vez será en Roma. Llevaré a varios de mis estudiantes para que ganen experiencia y exposición internacional. Es una oportunidad única para ellos».

