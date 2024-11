El viaje de Bianca Belair: Del Crossfit a la WWE

Bianca Belair se ha convertido, sin duda, en una de las estrellas más dominantes y relevantes de la WWE actual. No solo su talento, sino también su gran fuerza, le han valido para posicionarse como una de las mejores del elenco femenil de la compañía, y hoy está en medio de una racha como Campeona de Parejas WWE junto a Jade Cargill.

► Mark Henry recuerda cuando reclutó a Bianca Belair

A pesar de la gran demostración de fuerza que Bianca Belair hace en televisión, quienes la conocen más de cerca reconocen que esto no es nada nuevo para ella; de hecho, fueron las hazañas de Belair en el mundo del CrossFit las que inicialmente llamaron la atención de los cazatalentos de la WWE. Como ex levantador de pesas olímpico, el miembro del Salón de la Fama WWE Mark Henry dijo que fueron estas exhibiciones de CrossFit las que inicialmente pusieron a Belair en su radar, y así lo comentaba durante una aparición en The Rich Eisen Show.

«Ella está haciendo un evento, y luego hace una voltereta hacia atrás. Y luego hace una voltereta hacia el siguiente evento… Para mí mismo, dije, ‘Oye. ¿Quieres dejar de hacer eso? Es como si estuvieras quemando energía. Vas a perder’. Ella no perdió. Cuando puedes presumir y divertirte y aún así puedes ganar, y todos los demás respiran agitadamente y resoplan y jadean y están a punto de desmayarse, yo sabía qué tipo de forma, sabía qué tipo de trabajo hizo. Trabajó demasiado. Hombre, ella era impresionante«.

«Tenía un maldito moño de Mickey Mouse en el pelo, con un tutú esponjoso que ella misma hizo… quería ser diferente. Eso es lucha libre. Eso no es CrossFit… eso me llamó la atención«.

Una lesión persistente obligó a Belair a dejar el CrossFit, pero poco después, Mark Henry le envió un mensaje directo, alentándola a presentarse a una prueba de la WWE, con quienes firmó un contrato de desarrollo en el 2016, debutando un año después en NXT. El resto, ya es historia.