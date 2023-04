El viaje a EEUU y debut en ROH de Shazza McKenzie

Shazza McKenzie repasa su viaje de Australia a Estados Unidos y su reciente debut en Ring of Honor en una entrevista con Indied with Mike & Righteous Reg. La luchadora sigue trabajando en su país natal pero está más enfocada en la escena independiente estadounidense; por ejemplo, el pasado fin de semana estuvo luchando en GCW I Can’t Feel My Face.

> El viaje de Shazza McKenzie

“La primera semana que estuve aquí, hice Ring of Honor. Es difícil de explicar. Básicamente, cada vez que vine [a Estados Unidos] anteriormente, se suponía que legalmente no debía trabajar en la televisión. La razón por la que salí y gasté una cantidad obscena de dinero fue porque sin una compañía que me firmara, pagara mi visa y patrocinara mi visa, no había un objetivo final. Podría dar vueltas en círculos y hacer una muy buena carrera independiente durante tres meses y luego tendría que irme a casa. Había un techo. Ni siquiera sería un extra en la televisión, que es algo que la gente da por sentado, simplemente sentarse en el catering para comer. La gente en otros países mataría por eso. Lo entiendo. Solo recibir el correo electrónico para venir y hacer trabajo adicional fue como, es una cosa tan tonta para todos los demás, pero yo estaba como, ‘la razón por la que hice todo esto tenía sentido’. Toda la razón era que iba a haber un techo que nunca rompería a menos que tuviera esta visa. Para poder resolver esa mi*rda yo misma y hacer que sucediera. Luego conseguí una lucha con Miyu [Yamashita].

“Solo tienes que bloquear el ruido y concentrarte en ti misma y en tu viaje, y tienes que disfrutar el viaje. Si no estás disfrutando lo que estás haciendo, no puedes ver bien el objetivo. El objetivo final de querer ser rica y famosa y ganar millones de dólares y participar en WrestleMania como evento principal. Es un objetivo final muy bueno, pero tienes que disfrutar los pequeños pasos en el camino y trabajar para lograr pequeños objetivos. Tienes que disfrutar el viaje. Cuando tienes una visión de túnel sobre algo, especialmente en la lucha libre donde el objetivo final, al final del día, todo en la lucha libre, tu éxito puede reducirse literalmente a si una persona está en que le gustes o no a una persona que está en la sala. Todo lo que hacemos es tan subjetivo y si vas a decir: ‘No estoy haciendo esto lo suficiente. No estoy haciendo eso’, te vas a volver loca. Tienes que disfruta de lo que haces, trabaja para mejorar mientras lo haces, pero disfruta de lo que haces. Solo tienes una vida y no tiene sentido vivirla estresada porque alguien dijo que tu látigo irlandés era una mi*rda“.

