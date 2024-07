El veterano luchador de AEW -donde fue Campeón TNT y Campeón Mundial de Parejas- Scorpio Sky realizó recientemente una entrevista con Chris Van Vliet en Insight en la que habló sobre su presente y futuro -asegura que está preparado para regresar a la programación de la casa Élite- así como también de su pasado, acordándose de los tiempos en los que colaboraba con Ethan Page, quien hoy es el Campeón NXT en WWE, y de la ayuda que Chris Jericho le brindó en sus primeros días.

Embed from Getty Images

► Scorpio Sky se acuerda de Ethan Page

«La química entre nosotros fue increíble para dos personas que no se conocían. Creo que simplemente teníamos mentalidades similares. Es una persona muy fácil y divertida de trabajar. Poner todo en conjunto simplemente funcionó muy bien. Me encantó trabajar con él, honestamente.

«Nunca hicimos un run como babyfaces. Hablamos de ello todo el tiempo. Durante todo el año que estuve fuera esperando para regresar, hablamos sobre lo que podríamos hacer cuando volviéramos, como ‘Oh, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello,’ y así sucesivamente. Finalmente comenzamos a hacerlo justo al final de su etapa. Íbamos a hacer un pequeño run como babyfaces. Él hizo su cosa en Ring of Honor y yo salí a salvarlo. Discutimos muchas ideas allí. Desafortunadamente, no se concretó.

«Dejamos muchas oportunidades sin aprovechar, lo cual es una pena. Espero tener la oportunidad de trabajar con él de nuevo algún día, porque es increíble. Uno de mis momentos favoritos de toda mi carrera fue trabajar con él. De nuevo, dejamos tanto potencial sin explorar que tenemos que volver a ello en algún momento.

«Estoy muy feliz por él. Muy feliz por él. No puedo ni ponerlo en palabras. Es tan talentoso. Puede hablar, tiene presencia, sabe luchar, y es fácil de trabajar. No quiero decir que no tenga ego, ¿verdad? Porque su apodo es ‘All Ego.’ No quiero desmentir su apodo. Pero, ya sabes, todos tenemos algún tipo de ego. Sin embargo, es muy educado. Volveré a decir que es fácil de trabajar. Al igual que yo, es de esos que simplemente ‘se adapta a lo que venga.’

«Creo que por eso tiene tanto éxito, porque su ética de trabajo es impresionante. Trabaja duro, se dedica a ello, lo vive y lo ama. Pone su corazón en todo lo que hace, y cuando haces eso, eventualmente algo va a funcionar para ti. Estoy increíblemente feliz de ver que eso está sucediendo para él.»

.@OfficialEGO defends his NXT Championship for the first time against the always game @DanteChenWWE. #WEWNXT pic.twitter.com/uH58AqRraI — WWE NXT (@WWENXT) July 18, 2024

► Bajo el ala de Chris Jericho

«Siempre le digo a la gente que Chris Jericho legitimó a AEW en sus primeros días. La gente veía nuestra empresa y sabían que había talento, y decían, ‘Bueno, Young Bucks, SCU, Kenny Omega…’ Pero cuando Chris Jericho se unió, las cadenas de televisión dijeron, ‘Oh, está bien, tienen a un gran nombre.’ Siempre lo comparo con cuando Hulk Hogan se fue a WCW a mediados de los 90. Es como poner ese sello, decir, ‘Vale, hemos llegado.’ Para él venir y trabajar con talentos jóvenes como yo, Jungle Boy, Darby… Bueno, me acabo de describir como un talento joven [ríe]. Pero también ha trabajado con tantos chicos y nos ha hecho mejores de alguna manera, ya sea que él ganara el combate o no. Nos colocó a su nivel, y no tenía que hacerlo. Pero eso muestra que es una persona generosa y eso me ayudó mucho en las primeras etapas de AEW.»

Embed from Getty Images

¿Qué te gustaría que siguiera para Scorpio Sky?