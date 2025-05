El verdadero rostro de AEW: «Habría sobrevivido a ECW»

¿Quién es el rostro de All Elite Wrestling en estos momentos? ¿Jon Moxley, el actual Campeón Mundial AEW? ¿Toni Storm, la presente Campeona Mundial Femenil AEW? ¿Adam Page, que va a intentar recuperar el título máximo en All In: Texas? ¿Mercedes Moné, quien además de ser la Campeona TBS buscará el cinturón del mundo en el mismo PPV? ¿Kenny Omega, quien ostenta el Campeonato Internacional?

El miembro del Salón de la Fama de WWE Bully Ray lo tiene claro: Will Ospreay. Atendamos a sus palabras en Busted Open:

«Es Will Ospreay. Will tiene presencia, eso es lo primero. Darby no tiene la misma presencia. Darby se pinta, así que casi parece un personaje de cómic o alguien haciendo cosplay. Will habló sobre la forma en que se viste, una vestimenta con la que la gente se puede identificar. Pero lo más importante es la pasión en la voz de Will, el tono con el que habla.»

«¿Quieres escuchar lo más profundo que puedo decir sobre Will Ospreay? Will Ospreay habría sobrevivido en ECW, y por eso debería ser quien lleve la bandera de AEW. Ha habido muchas personas que creyeron que podrían haber sobrevivido en ECW. Fue un placer para mí decirles en la cara que habrían sido devorados y escupidos vivos desde el primer día. Will habría sobrevivido en ECW, me refiero a la ECW del ’93 al ’98, la ECW original, la de verdad.»