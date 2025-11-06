El verdadero MVP de la lucha libre según Jim Ross

El miembro del Salón de la Fama de WWE y actual comentarista en AEW Jim Ross señala al que considera un luchador que triunfa allá donde va. Aprovechamos la ocasión para preguntar a nuestros lectores por la misma cuestión: ¿quién es para ustedes el «jugador más valioso»?

► El verdadero MVP de la lucha libre

La llegada de Mick Foley a WCW en 1991

“Yo estaba feliz de tener a Mick. Porque su carácter, su integridad como ser humano no habían cambiado. Él seguía siendo confiable, responsable, de buen corazón, dispuesto a ayudar a otros, un gran compañero de equipo. Tenerlo en ese vestidor disfuncional, al menos nos daba la posibilidad de añadir un poco de estabilidad a un roster paranoico.”

“Teníamos un roster con gente que estaba al final de su carrera, lo sabían, y no querían soltar su lugar. Otros eran jóvenes que veían la oportunidad de estar en televisión nacional por TBS y tenían un sentido de urgencia. Pensaban que esa oportunidad no se repetiría, lo cual no era cierto.”

“Así que sí, estaba feliz de que tuviéramos a Mick, y querías tener más Micks Foley. No hay muchos como él. Era el tipo de persona perfecta para nosotros, y todavía lo es para cualquier empresa. Yo amo a Mick Foley, es un buen hombre, tiene un gran corazón, y siempre que puedo trabajar con él o ayudarlo en mi vida diaria, lo haré.”

Las lesiones y los luchadores que fingían o exageraban

“Sí, Conrad, tienes razón, maldito bastardo. Claro que pasaba. Algunos podían tomarse unas semanas libres y fingir una lesión sin problema.”

“Es fácil inventar problemas de lesiones. ¿Cómo demonios tienes una carrera en este negocio sin tener lesiones que se te quedan? Y si vas a un médico normal, te va a decir: ‘No puedes hacer eso, necesitas descansar, necesitas tiempo libre.’”

“Por eso mencioné a Mick Foley. Si Mick decía que estaba lesionado y no podía competir, podías llevarlo al banco. Era real, honesto, legítimo.”

“No puedes decir lo mismo de todos, porque muchos estaban al otro lado del espectro. O eran veteranos cerca de retirarse, o jóvenes que veían que tal vez no eran tan buenos como pensaban o no estaban en la posición que querían.”

“Necesitábamos equilibrio. Necesitábamos más Mick Foleys en el equipo, gente que trabajara por el grupo y no solo por su agenda personal, y eso es muy difícil de encontrar, si no imposible.”

Las salidas de Dick Murdoch y Dick Slater de WCW

“Yo quiero mucho a esos tipos, eran grandes trabajadores. Pero había que comunicarles cuál era su rol. Y antes de que se cerrara la puerta, tenían que entender y aceptar que era así.”

“Murdoch y Slater habían pasado a ser un equipo heel de media cartelera. Algunos talentos aceptan eso, pero la mayoría, si han sido estrellas y han encabezado eventos en muchos territorios, no lo aceptan.”

“Ellos creían que seguían siendo igual de buenos que siempre, y no lo eran. Estaban uno o dos pasos más lentos. Aún eran lo suficientemente buenos para contribuir en la media cartelera, pero no creían que pertenecían ahí.”

“Entonces tienes dos opciones: o resuelves el problema o lo eliminas. Si no aceptan su rol, hay que pescar o cortar el sedal. Cortas el sedal y sigues adelante.”

