► El verdadero motivo por el cual Triple H impulsó a Rhea Ripley

En nuestra reciente nota del equipo CuadrilateroTops.com aquí en SÚPER LUCHAS, quisimos apuntar a aquellos talentos cuya percepción difería en las mentes de Vince McMahon y Triple H. Como todas las cabezas son diferentes, no podía ser de otra forma: cada cual elevó a sus predilectos y relegó a los que no lo eran tanto. Si estás interesado en hacerte con el análisis de los nombres y apellidos, puedes acceder desde aquí. Creemos que vale la pena echarle una ojeada.

Dicho esto, lo que nos trae aquí mismo va en efecto de la mano con aquella lista. Y es que en la presente haremos énfasis en un nombre particular que generaba discrepancias entre ambos cabecillas en algún momento. Y que, ante el amplio panorama de resultados vistos, resultó tener a un solo hombre en la razón: Triple H. ¿En qué talento estamos posando la lupa? Rhea Ripley. Una de las más grandes estrellas de la WWE.

► Rhea Ripley y la discrepancia de Vince con HHH

Es curioso mirar por el espejo retrovisor y ver a distintas Superestrellas actuales, grandes Superestrellas sea dicho de paso, dando sus primeros pasos en el elenco principal. Recordamos un caso tan peculiar como el de Bianca Belair, cuyo estatus en NXT era elevado y que al aterrizar a WWE, a pesar de su evidente carisma y un look que olía a dinero por donde se olfateara, desapareciera por falta de planes. Ripley, por otro lado, no corrió la misma suerte. Es verdad que tuvo su oportunidad luchando en WrestleMania 35 ante alguien de renombre como Charlotte Flair, pero no solo cayó en la contienda, perdiendo el tren del estrellato instantáneo, sino que en todo momento fue retratada adrede como menos que su oponente, y luego de la demostración volvería en sus pasos hacia la marca de desarrollo.

En su vuelta al main roster simplemente estuvo. Continuó como una favorita del público más acérrimo a raíz de sus días pasados, no así fue expuesta como una estrella o un diamante en bruto. McMahon tenía una marcada deferencia por las luchadoras estéticamente más llamativas, lo cual pudo haber sido un freno para el personaje con tendencias más oscuras como el de Ripley. Su empuje, o algo similar a él, llegó de la mano de Edge (Adam Copeland), quien hizo fuerzas tras bambalinas para dar vida a un grupo de luchadores a los que él consideraba infravalorados (Judgement Day) para que le ayudaran con un lavado de cara y, con un poco de suerte, consolidarlos como estrellas en el proceso.

Damian Priest reveló que, palabras más palabras menos, él y algún que otro miembro se sentían tan poco valorados por estas épocas que pensaron que más temprano que tarde recibirían una llamada avisándoles de su despido. Especialmente después de que Edge, la mente maestra detrás de la jugada, fuera desarraigado contra el anhelo de todos los miembros, provocándoles un enojo que les llevó un tiempo dejar ir.

► El verdadero motivo por el cual Triple H impulsó a Rhea Ripley

Una vez Triple H tomó las riendas, Judgment Day empezó a tomar más protagonismo a base de grandes demostraciones. La inserción de Dominik Mysterio fue un antes y un después, y en un santiamén ya eran uno de los focos principales de todos los lunes en Monday Night Raw. El dúo Dominik-Rhea logró convertirse en un imán para los televidentes, creando una dinámica que los fans con más recorrido ya habían visto en el pasado de la mano de los «papi» y «mami» originales, Eddie Guerrero y Chyna.

Muy llamativo es el hecho de que algo semejante había sucedido con Guerrero entonces, pues si hay que apuntar a una storyline que le permitió explorar (y explotar) sus dotes carismáticos y que le abrió la cabeza a la oficina respecto a propiciarle un mayor protagonismo, fue esa. Chyna fue el factor determinante para que Eddie diera ese primer gran paso (como Dominik, que tomó a su ¿padre? como inspiración, también lo fue para Rhea). Incluso Stone Cold Steve Austin pidió trabajar con Guerrero tras sorprenderse con su impresionante personalidad en esta historia. Lastimosamente, Eddie acabó siendo despedido por cuestiones extraluchísticas y el plan fue abortado. Un año después volvería por todo lo alto y el resto es historia. En fin…

A partir de esta asociación fue que, se podría decir, Ripley se tornó en una auténtica estrella. Y si bien ha sido Triple H el responsable de tomar la determinación consciente de impulsarla de una manera muy distinta a la de McMahon, pues él había sido quien la formó y la escogió como la cara femenil de NXT en sus últimos tiempos al mando del entonces show amarillo, fue en este punto que se convenció de que Ripley podía ser una de las más grandes Superestrellas de WWE, punto.

La conexión con los fans, tanto en las arenas como en las redes sociales, donde su posición como favorita se acentuó, fue el sello autorizado para ir adelante con el proyecto de transformarla en una de las caras y por momentos hasta la cara de Raw (y por qué no de WWE), independientemente del género.

Una parte clave en su evolución fue el manejo creativo, naturalmente. Sobra decir que el encargado en dicha área fue Triple H. Un Triple H que supo abordar a la perfección este manejo, y es mucho lo que tuvo que ver su historia personal. Allá hacia fines de los 90, cuando empezaba a galopar con fuerza entre los peces gordos de la oficina gracias a su asociación con Shawn Michaels y la popularidad de D-Generation X, Paul Levesque era quien metía presión respecto al manejo de su entonces pareja y compañera de facción, Chyna (que, indirectamente, vuelve a aparecer en esta crónica).

Al tener mayor visión periférica creativamente e influencia sobre McMahon y sus allegados, él era quien revisaba los planes de su novia cada noche y alzaba la voz cuando algo no le gustaba.

Muchas veces, sugería sus propias ideas para ayudar al desarrollo de «La Novena Maravilla del Mundo» tanto como lo hacía para el bienestar de su propio personaje. La experiencia de escribir y borrar, de aprender qué le gustaba y qué no sobre la evolución de Chyna, más la frustración de por momentos no poder llevar a cabo sus ideas para repetir todo este proceso durante más de dos años, le ayudó a estar prevenido y refinar el trato que le daría a Ripley en años más recientes. Pues Rhea Ripley podría considerarse una versión moderna de la ex Campeona Intercontinental, y así se ha querido mostrar en más de una ocasión. Una versión más versátil y completa, desde luego, pero cuya esencia es básicamente la misma.

