El Universo WWE reacciona a la coronación de Rhea Ripley

En la noche de este miércoles en NXT, se contó como evento estelar la lucha por el Campeonato Femenil NXT entre Shayna Baszler y Rhea Ripley, donde esta última se impuso proclamándose como la nueva Campeona, culminando así un reinado de 416 días, que es el segundo reinado más largo detrás del de Asuka.

El encuentro fue el mejor de la noche, y como era de esperarse, contó con la interferencia de Jessamyn Duke y Marina Shafir, quienes eventualmente fueron expulsadas por el réferi. Finalmente la australiana logró aplicar un Riptide desde la segunda cuerda para llevarse la victoria.

► Rhea Ripley es la nueva Campeona NXT

En el mismo programa, ya parece que alguien se apuntó como retadora del campeonato obtenido por Rhea Ripley, y esta es nada más y nada menos Dakota Kai, con quien existen cuentas pendientes luego de lo sucedido en WarGames. La ruda manifestó en una entrevista que: «Ella seguirá haciendo eso (trampas para ganar) hasta que sea campeona«.

Pero antes de hablar de posibles retadoras, veamos las reacciones que ha tenido la coronación de Ripley dentro del Universo WWE. Aquí citamos las más importantes, empezando por el de su amiga Mia Yim que publicamos en nuestra cobertura, quien añadió algo de gracia en su publicación:

«#YLaNUEVA… ¡baile de campeona! Felicidades Rhea Ripley«

Otras de sus amigas más cercanas y compañera de armas previo a Survivor Series, Tegan Nox, también tuvo sus palabras de afecto, no sólo para Ripley, sino también para la ahora excampeona:

She only went and bloody did it! Congratulations @RheaRipley_WWE …freaking incredible match! As much havoc that @QoSBaszler caused, she was one hell of a champion! https://t.co/By7VdrvmIj — Tegan Nox 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@TeganNoxWWE_) December 19, 2019

«¡Fue y jodidamente lo hizo! Felicidades Rhea Ripley. Que lucha tan endemoniadamente increíble. Con todo el caos que causó, Shayna Baszler también fue una gran campeona»

También citamos las reacciones de las IIconics, Peyton Royce y Billie Kay, quienes andan desaparecidas de la TV:

«¡¡¡Santo cielo!!! ¡¡¡Felicidades Rhea Ripley!!! ¡Estoy muy feliz por ti! Te lo mereces, bestia.Gran reinado el de Shayna Baszler».

«¡¡¡Wooo hooo!!! Felicidades Rhea Ripley. Ha sido asombroso verte este año.«

De campeona a campeona, Bayley también dijo lo suyo:

And the sheep go wild. Congratulations @RheaRipley_WWE.

See you soon https://t.co/qBXi08sVXK — Bayley (@itsBayleyWWE) December 19, 2019

«Y las ovejas se vuelven salvajes. Felicidades Rhea Ripley. Nos veremos pronto.»

Ripley también tuvo las felicitaciones del gran jefe, Triple H, con quien posó para la acostumbrada foto:

An incredible main event and a new champion. One of the most dominant reigns over the @WWENXT Women’s division comes to end and another begins. @RheaRipley_WWE will be the one to lead #WWENXT into the new year… Congratulations. #AndNew pic.twitter.com/wXzZlWZIso — Triple H (@TripleH) December 19, 2019

«Un gran evento estelar y una nueva campeona. Uno de los más dominantes reinados sobre la división femenil llega a su fin y otro comienza. Rhea Ripley será una de las líderes el próximo año.. Felicidades»

Una leyenda que estuvo muy atento al encuentro, Mick Foley, también fue uno de los primeros en reaccionar en su Twitter:

«¡ENCUENTRO BRUTAL! Épico en muchos niveles. Felicidades Rhea Ripley«

También hubieron reacciones de otros compañeros y comentaristas, no solo de la marca amarilla a la que pertenece, sino también de quienes forman parte del elenco principal, y de las cuales citaremos algunas:

how great is it saying, “NXT Women’s Champion @RheaRipley_WWE” beginning of an era 🙌🏼 #NXT — Cathy Kelley (@catherinekelley) December 19, 2019

«Cuán grandioso es decir ‘Campeona femenil NXT: Rhea Ripley’. El inicio de una era»

Congrats to @RheaRipley_WWE – an absolute killer talent that the world needs to keep their eye on 🤘#NXTonUSA @WWENXT https://t.co/kimW0hJ5Zk — CommentaryKingWWE (@WWEDramaKing) December 19, 2019

«Felicidades a Rhea Ripley – un talento absoluto a la que el mundo necesita ponerle un ojo.«

From who you where when you came in to who you are now are two completely different people, it was a long road for you, congratulations @RheaRipley_WWE. — Devil's Blood (@WWEAleister) December 19, 2019

«De quién eras cuando viniste a quién eres ahora son dos personas completamente diferentes, fue un largo camino para ti, felicitaciones Rhea Ripley»

«Felicitaciones Rhea Ripley ¡¡¡Bien merecido!!!»

Congrats Ripper Roo ❤️@RheaRipley_WWE — Zelina Vega (@Zelina_VegaWWE) December 19, 2019

«Felicidades Ripper Roo«

«¡¡¡Felicidades Rhea Ripley!!!»

«Rhea Ripley: Swerve nunca más volverá a dudar de ti»

Congrats to this badass girl !! @RheaRipley_WWE !! Love seeing you succeed in this year … sky’s the limit- 💙💙 @WWENXT @WWE pic.twitter.com/du8mAQhSL1 — Dana Brooke WWE (@DanaBrookeWWE) December 19, 2019

«¡¡ Felicidades a esta chica ruda Rhea Ripley!! Amo verte triunfar este año… El cielo es el límite»

Seguramente más felicitaciones llegarán con el pasar de las horas, así que Ripley podrá disfrutar por un tiempo de este logro y ya con el 2020 a la vuelta de la esquina, tendrá ante sí un gran reto de lograr un reinado igual o más dominante que su antecesora.