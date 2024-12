Durante su largo reinado como campeón del peso pluma, Alexander Volkanovski demostró ser uno de los peleadores más completos que hemos visto en la UFC. Su golpeo siempre ha sido su atributo más fuerte, como se ve en sus tres victorias sobre otro grande de todos los tiempos en Max Holloway.

Su agarre también ha sido increíblemente eficaz, ya sea ofensivamente contra los gustos de Brian Ortega y Yair Rodríguez o defensivamente como en su primera reunión con Islam Makhachev en UFC 284. Sin embargo, en un reciente vídeo de preguntas y respuestas en su canal de YouTube, «The Great» recibió una pregunta interesante.

Al debatir qué atributo tomaría de otro peleador para mejorar su propio juego, Volkanovski miró fuera de la caja porque ya está totalmente seguro de sus habilidades como artista marcial mixto y su capacidad atlética.

«Iba a decir que eligiera a un peleador joven y que volviera a tener 18 años».

Volkanovski acabó apostando por un factor clave en los deportes de combate que no se puede mejorar significativamente por mucho entrenamiento que se haga. En su cuarta pelea profesional, el excampeón sufrió la primera derrota de su carrera al ser detenido por Corey Nelson allá por 2013 en Australian FC 5.

Luego haría otras 24 peleas antes de ser acabado por otro oponente. Ahora, con tres derrotas por nocaut en su historial, Volkanovski ha sido detenido en peleas consecutivas después de sus derrotas ante Islam Makhachev e Ilia Topuria.

El púgil de 36 años parece haber tenido esto en cuenta a la hora de dar su respuesta, en la creencia de que este atributo adicional haría mucho más difícil a sus oponentes salir victoriosos contra él.

«Quiero decir que tiene, quiero decir que Max tenía la barbilla y sigo pensando que seguiría siendo una barbilla de locos. Pero yo diría que sí, la barbilla, porque así es como siempre lo he visto. Así es como siempre ha sido para mí a lo largo de mi carrera. Siempre sabes que alguien puede atraparte, así es el juego. Siempre he dicho que va a ser difícil que alguien me gane»

«Quiero decir que el Islam tuvo una pelea muy reñida, la primera. Así que hay muy, muy pocos, si es que hay alguno, que pueda llevarme a una decisión y vencerme de esa manera. Obviamente, se podría decir que Islam lo hizo, fue una pelea muy reñida, pero yo siempre he dicho que cualquiera puede alcanzarte… Si puedes sentarte ahí y tener la barbilla para quitarle a alguien la única oportunidad de vencerte, vas a ser muy difícil de batir, eso seguro».