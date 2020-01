El último "Strap Match" visto en WWE

Bray Wyatt cayó en la trampa de Daniel Bryan este viernes durante SmackDown, y no contento con ello, «The American Dragon» desafió al Campeón Universal a un «Strap Match». Regla bajo la que, en teoría, su enemigo no podrá volver a escabullirse, porque, evidentemente, ambos quedarán unidos por los extremos de una correa, de ahí el nombre del combate. Choque que WWE ya hizo oficial para Royal Rumble 2020.

Un elemento, la correa, muy habitual en rivalidades de los 70 y 80, dentro de la NWA o la AWA, a veces con variaciones dependiendo del personaje que portaran los implicados. Tal vez uno de los nombres más notorios de aquellos años fuese Edward «Wahoo» McDaniel, jugador de fútbol americano reconvertido en luchador cuya condición de nativo estadounidense se trasladaba a estos combates de correa, que quedaban renombrados como «Indian Strap Matches».

► El «Strap Match» más reciente en WWE

E igualmente, WWE ha contado con sus propias versiones del «Strap Match», caso de la última que hasta ahora el Imperio McMahon ha programado, hace ya casi un lustro: «Russian Chain Match», popularizada por Ivan Koloff.

John Cena y Rusev se encontraban por entonces enfrascados en la típica historia «héroe americano vs. extranjero hostil» del gusto de Vince McMahon, y que de resultas, en numerosas ocasiones se volvió contra Cena, pues el patriotismo yanqui no es tan acusado como en décadas anteriores.

Porque si bien Rusev sabía hacerse odiar, Lana cada semana gozaba de mayor popularidad entre el Universo WWE (en especial entre el sector masculino). Hasta el punto de que durante el duelo que nos ocupa, disputado bajo el PPV Extreme Rules 2015, los aficionados pusieron más atención en idear cánticos de apoyo a Lana que en seguir el desarrollo del encuentro. Lo que provocó que Rusev pidiera a la hoy esposa de Bobby Lashley que regresara a «backstage». Finalmente, USA venció a los malvados excomunistas, por si alguien le interesa saberlo.

Un último precedente no demasiado esperanzador para el Wyatt vs. Bryan. Por otra parte, un «Strap Match» luce algo añejo a ojos del espectador actual, ya que aquí no podemos esperar grandes secuencias ni alardes de técnica. Estos choques se basan en la narrativa y la psicología que los protagonistas sepan ofrecer.

Cierto que ningún «Strap Match» ha entrado nunca en las listas de los mejores combates de la historia. Aunque si Wyatt y Bryan toman como espejo el Vader vs. Sting de WCW SuperBrawl III de cara al próximo domingo, sin duda las previsiones resultarían mucho más positivas.