El último SmackDown contó con una importante ausencia

El reciente WWE SmackDown se llevó a cabo el 17 de octubre de 2025, en vivo desde el SAP Center en San José, California. El estelar tuvo a Cody Rhodes defendiendo su Campeonato Indisputable WWE contra Drew McIntyre, y también vimos a Ilja Dragunov sorprendiendo a los fans con su regreso y consiguiendo el Campeonato de los Estados Unidos, fue una noche repleta de acción y un programa muy destacable, como muchos fanáticos piensan.

► Triple H no estuvo presente en las grabaciones de SmackDown

De acuerdo a los fanáticos, desde que se dieron los cambios a nivel creativo en SmackDown, los programas de las últimas semanas han ido mejorando; sin embargo, tras bastidores faltaba un nombre clave.

Precisamente, según informó recientemente Fightful Select, Paul Heyman estuvo presente tras bastidores a pesar de no aparecer en la pantalla, aunque eso no sorprendió a muchos. No obstante, lo que llamó la atención fue que Triple H no estuvo en SmackDown, aunque la fuente citaba también que no era la primera vez que eso sucedía.

“Paul Heyman estuvo tras bambalinas en WWE SmackDown a pesar de no estar en el programa. Esto no es una rareza.”

“Nos dicen que Triple H no estuvo en SmackDown, lo cual tampoco es necesariamente una rareza. Bruce Prichard parecía estar al mando.”

Con Bruce Prichard al mando, SmackDown continuó llevándose a cabo sin mayores problemas y manejándose como un reloj, aunque la ausencia de Triple H no pasó desapercibida.