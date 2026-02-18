Con ocho años de trayectoria a sus espaldas y habiendo superado una pandemia, Prestige Wrestling fue protagonista el pasado septiembre de una de las noticias más lamentadas por los seguidores de la escena independiente en 2025.

Anunciado por William Quintana, Prestige Wrestling celebraría cuatro shows más y luego echaría el cierre de manera indefinida, alegando el promotor de la casa estadounidense que necesitaba tomarse un descanso. Y desgraciadamente, tres de esas últimas cuatro citas ya se celebraron (Roseland XII, Big Kiss Goodnight y Strength Beyond Strength), por lo que sólo resta la definitiva, titulada ad hoc Roseland XIII: The End, prevista para este mismo viernes 20 de febrero, al amparo del Roseland Theater de Portland (Oregon, EEUU).

Y como viene haciendo desde que sus shows dejaran de emitirse en IndependentWrestling.tv, esta función de despedida podrá seguirse gratuitamente vía canal de YouTube de Prestige Wrestling a partir de las 10 pm ET, con un menú que entre otros puntos nos dejará asimismo el combate final de Kevin Blackwood, quien colgará las botas defendiendo el oro principal de la promotora ante Judas Icarus (gladiador bajo contrato con TNA). Según Blackwood, su decisión no viene motivada por percance físico alguno, sino por problemas mentales.

► Cartel de Roseland XIII: The End

He aquí todo lo anunciado para Roseland XIII: The End.

CAMPEONATO MUNDIAL PRESTIGE: Kevin Blackwood (c) vs. Judas Icarus

CAMPEONATO DE PAREJAS PRESTIGE, CONSTRUCTION SITE MATCH: Midnight Heat (c) vs. Hammer Brothers

CAMPEONATO FEMENIL WEST COAST PRO: Johnnie Robbie (c) vs. Amira

Minoru Suzuki vs. Matt Brannigan

ROSELAND RIOT: War Machines (Drexl, The Flamin Aces y un luchador por determinar) vs. United Front (Elliott Tyler, Sid Sylum, Cole Rivera y Casey Ferreira)

Ryan Clancy vs. luchador por determinar

ROSELAND RUMBLE: Participantes por revelar

Travis Williams vs. Alan Angels

Haley Dylan vs. Brooke Havok

LUCHA A TRES BANDAS: C4 vs. Amerikan Gunz vs. Los Suavecitos

🚨 ROSELAND XIII 🚨



*PLEASE SHARE & REPOST EVERYWHERE*



Floor & balcony seats are sold out, standing room only tix still available!



February 20th, 2026

Portland, Oregon

Roseland Theater

All Ages (bar w/ ID)



LIVE ON YOUTUBE FOR FREE AT 7:00 PM PST!



🎟️ https://t.co/mbuTK6oPRd pic.twitter.com/huGHANU8MQ — Prestige Wrestling (@WrestlePrestige) February 11, 2026