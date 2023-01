Que AEW Dynamite sea el mejor programa semanal del panorama luchístico no resulta novedoso. ¿Dónde si no pueden verse tres combates de calidad PPV en cuestión de dos horas? Algo que esta semana nos dejó el show de los miércoles de los Élite.

Pero para Dave Meltzer, el único merecedor de sus cinco estrellas es el que cerró la velada televisiva, según comparte hoy en el Wrestling Observer Newsletter.

Como parte de una serie al mejor de siete, iniciada durante Full Gear 2022, The Elite recuperaron el Campeonato Mundial de Tríos AEW al derrotar en última instancia a Death Triangle. Marcador que tuvo que desempatarse con una séptima lucha bajo modalidad “Escalera de la Muerte”.

Básicamente, una versión “All Elite” del combate TLC, que precisamente The Young Bucks y The Lucha Brothers estrenaron en All Out 2019 (también puntuado con 5 estrellas por Meltzer). Ahora, con el plus que supone añadir un tercer competidor a la contienda, The Elite y Death Triangle sobrepasaron, diría un servidor, a aquella primera contienda, considerando también su condición de clímax de la rivalidad.

► Cerca de la veintena de “5 Stars”

Como escribí al comienzo, AEW Dynamite es un programa imperdible, sobre todo, por sus grandes luchas. Y ya suma un total de ocho dentro del particular listado de oro de Meltzer; sin olvidar que Rampage tiene una en su haber.

Hablando bajo términos generales, AEW obtiene con el combate que nos ocupa su decimoséptimo “5 Stars”. He aquí la relación completa.