Jey Uso, para sorpresa de propios y extraños, salió este año ganador del Royal Rumble masculino. Aunque discutible, tal decisión pudo justificarse por el tirón de popularidad que tenía el samoano, quien acabó por coronarse Campeón Mundial de Peso Completo WWE en WrestleMania 41 a costa de Gunther.

Pero ni dos meses y tres defensas después, el reinado de Uso concluyó esta semana en Raw, precisamente a manos de Gunther. Otra decisión un tanto sorpresiva, pero que parece no fue improvisada, según informa Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter. Al menos no desde que AEW anunciara la fecha de All In: Texas…

«Se nos confirmó que la razón de que esto ocurriera es porque Paul Levesque tomó la decisión de hacer que Gunther vs. Bill Goldberg en Saturday Night’s Main Event el 12 de julio fuese una lucha titular, seguramente por ser el mismo día que All In: Texas. «Gunther vs. Goldberg siempre iba a ser la lucha de retiro y siempre iba a competir contra All In: Texas en NBC, con la idea de sacar el máximo partido a ese día con un gran combate no en Netflix, sino en televisión en abierto».

► Goldberg vs. AEW

Tras conocerse el reporte que nos ocupa, algunos seguidores tachan de ridículo el movimiento de WWE. Sin embargo, cabe recordar que antes de The Bloodline, Cody Rhodes y la «Renaissance Era», Goldberg fue la única figura que en los últimos años consiguió marcar la diferencia en cuanto a ratings. Este factor, por ejemplo, provocó que el ex-WCW acabara colándose en el cartel de WrestleMania 36 como Campeón Universal.

Lógicamente, la candencia de Goldberg allá por 2020 se antojaba superior a la que pueda tener ahora, pues el veterano lleva más de tres años sin subirse a un ring y WWE tendrá apenas un mes para vender este retiro. Pero en cualquier caso, su popularidad entre una amplia franja demográfica de seguidores está intacta, y no supone desde luego una mala contraprogramación en pos de acaparar miradas. Aunque, como ya comentamos, All In: Texas evitará coincidir con SNME, y a cambio, The Great American Bash 2025 será su rival bajo la misma franja horaria.