El «trauma» de los ex-WWE: «Asocian perder con ser enterrados»

Pasar por WWE te convierte, como suele ser habitual, en un luchador más famoso, pero no necesariamente mejor. Y este último punto no parece importar a la mayoría de promotoras.

Un servidor escribió amplio artículo al respecto el pasado año, cuando Nic Nemeth, Matt Riddle y Mustafa Ali, tras ser despedidos por WWE, ganaron títulos (y de relevancia) en su primer combate como agentes libres. Y como expuse, no discuto que tengan calidad entre las doce cuerdas, pero a la larga, conceder tan inmediato protagonismo a quienes nunca fueron verdaderos estelaristas en WWE, hace que tu producto parezca inferior.

Actualmente, la compañía que más acusa la comentada percepción es AEW, por suponer principal competencia de WWE en el mercado estadounidense, hasta el punto de protagonizar ya símiles con la TNA de Hulk Hogan y Eric Bischoff, dada la exposición que en los últimos meses viene otorgando a veteranos.

Esta semana, vía Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer recoge una interesante valoración de cierta figura ligada a las ligas alternativas sobre la postura que muchos ex-WWE deciden tomar una vez dejan el otrora Imperio McMahon.

«Una de las cosas con los talentos que pierden constantemente en WWE y van a AEW y nunca quieren perder (y eso se da también en las ‘indies’, no sólo en AEW) nos lo apuntó una persona muy involucrada con muchos talentos en la escena independiente. ‘Un día tendremos que hablar del trauma de WWE. La gente sale de la compañía y están tan traumatizados por cómo fueron manejados que intentan sobrecompensarlo en su salida como un mecanismo de defensa. Incluso con gente que son… no quiero usar el término «jobbers», porque se usa de manera incorrecta demasiadas veces… Aquellos que estaban en un nivel dentro de WWE donde podías esperar que perdiesen mucho (mencionó nombres de varios luchadores que estaban a la baja en WWE cuando fueron despedidos), dejan WWE y de inmediato asumen una política de no perder. Incluso si los pones en una situación donde perdiendo se elevarían más o tendría todo el sentido porque están en una localidad pequeña contra el tipo local más importante y el combate no va a grabarse… no quieren perder. Por su trauma de WWE. Asocian perder con ser enterrados. Y no es lo mismo, para nada. Pero esa es la mentalidad que han desarrollado cuando en WWE perder mucho significa que te están enterrando. O eres una campeona secundaria.

«Así que entiendo por qué (una gran estrella) no ve qué positivo tiene perder y reacciona tan negativamente a la simple sugerencia. Por experiencia, cualquier derrota es renunciar al control y remite a… experiencia en WWE. Desafortunadamente, no creo que haya manera de arreglar eso. O si la hay, ciertamente no he encontrado el truco todavía, porque ni pude convencerlos (nombra a varios luchadores de la escena independiente) de perder cuando lo intenté. Mira a (se negó a dar el nombre). Este tipo ODIABA perder en AEW a menos que fuese contra otros que él percibía como tipos importantes (ex-WWE). Ahora vuelve a WWE y literalmente no ha parado de perder desde el segundo día de su retorno. Y sin problemas, sin quejas. Es interesante cómo la gente considera que en WWE perder es el precio a pagar cuando haces negocios, pero en otro lugar considera perder como una bofetada en la cara».