En el «crossover» que trazan WWE y TNA, la primera aparece habitualmente retratada como un ente invasor que pretende tomar la segunda. Así, Stacks, por ejemplo, acompañado de otros «NXT Outlaws», se hizo semanas atrás con el Campeonato Internacional, provocando incluso que Arianna Grace diera la espalda a su padre, Santino Marella.

Pero no todos los talentos de WWE implicados en este programa interpromocional son rudos. De hecho, el otro gran foco narrativo presenta las tornas cambiadas: Zaria y Sol Ruca, técnicas, pretenden conquistar el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts que ostentan The Elegance Brand, equipo rudo.

Zaria ya intentó sin éxito coronarse Campeona Mundial Knockouts en Genesis (consecuencia de una baja de última hora de Dani Luna), y ahora, junto a Ruca, volverá a tener la ocasión de ostentar un oro de TNA. Estas se ganaron su tentativa la semana pasada, luego de imponerse a Fatal Influence y WrenQCC, y ayer, WWE confirmó que la cobrarán el próximo martes, bajo los focos de la marca dorada.

Heather y M By Elegance recuperaron sus cinturones durante el estreno de iMPACT! en AMC y el pasado jueves se sugirió que Ash By Elegance ya estaba recuperada de su problema médico por el que meses atrás tuvo que anunciar su retiro. Para mañana, está previsto que iMPACT! presente una celebración de The Elegance Brand.

► Cartel WWE NXT 03-02-2026

He aquí todo lo anunciado hasta el momento para la siguiente edición de WWE NXT, a celebrarse, como de costumbre, desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU).