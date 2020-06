El test a Jeff Hardy fue un "remake" de un segmento de 2006

WWE sigue llamando la atención de una manera u otra a fin de atraer miradas a su producto. Y si ya suscitó multitud de críticas aquel segmento de hace dos semanas en el que Jeff Hardy fue arrestado tras un accidente que afectó a Elias, para después salir en libertad y atacar a Sheamus, la pasada noche en SmackDown, el nuevo capítulo de esta historia no se quedó atrás.

Porque directamente, vimos in situ a Hardy pasar por un test antidroga, instado por Sheamus, después de admitir que tenía problemas con el alcoholismo y otras adicciones. Eso sí, sin mostrarnos a "The Charismatic Enigma" orinando en un tarro, aunque no descarto que WWE llegue a plasmarlo algún día si los ratings andan de capa caída.

Y minutos después, el ex-TNA dio negativo en la prueba, por el bien de su condición de técnico redimido de sus fantasmas pasados, con una muestra que acabó en la cara de "The Celtic Warrior".

► Antes que Jeff Hardy, Shawn Michaels ya pasó por un test

Ya adelantado por Sportskeeda la semana pasada, medio que lo calificó como "una de las firmas de contrato más controvertidas de la historia de WWE", no obstante, estamos ante una versión de otro segmento ya presentado por la compañía McMahon en 2006, y que en este caso tuvo a Shawn Michaels, Vince y Shane McMahon de protagonistas.

Durante la cruzada personal del "Chairman" de WWE contra HBK que se extendió hasta septiembre de dicho año, y donde se produjo el regreso de DX, "The Showstopper" fue obligado a pasar por un test idéntico al de Hardy en un episodio de Raw, sobre el propio ring, también con similar desenlace, pues la orina fue a parar a las caras de Vince y Shane.

Y atentos a la frase que Michaels pronunció: "It's better to be pissed off than pissed on." Sí, igualmente reutilizada ayer en SmackDown. La diferencia, no obstante, es que realmente nunca supimos si "Mr. WrestleMania" dio negativo.