¿El talento oculto de Omos?: «WWE me encasilló»

Omos sigue esperando para regresar a la programación de la WWE. Terminó su aventura en NOAH en enero y en mayo comentaba:

“Solo estoy esperando. Me divertí en Japón y ahora estoy esperando pacientemente. Para ser honesto, hermano, estoy aquí para dominar. Estoy listo para volver y dominar en el ring otra vez. No hay nada que me dé más alegría que estar en el ring de lucha libre. Así que, cuando sea que suceda, estoy listo y emocionado por volver ahí.”