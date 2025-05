El sueño imposible de Goldberg para su lucha de retiro

Anteriormente, Goldberg preveía que disputará su último combate en el Sur de Estados Unidos. Sin embargo, eso no es lo que realmente quiere el Hall of Famer.

Recientemente, visitó a los hermanos Ross y Marshall von Erich en su pódcast, The Claw, y reveló su verdadero sueño, el cual quizá no pueda hacer realidad:

«Haré cualquier cosa por mi fe. La verdad es que mi sueño era tener mi combate de retiro en Israel. Obviamente, por la situación actual y la de los últimos cinco años, simplemente no ha sido el lugar adecuado para hacerlo. Sería deshonesto si no dijera que estoy profundamente decepcionado por no haber podido hacer algo en Israel, pero retirado no significa muerto. Sería un honor poder hacerlo en algún momento, realmente lo sería. Nunca digas nunca, pero hemos estado intentando lograrlo durante varios años y no se ha dado. Cruzo los dedos, eso es todo lo que se puede hacer.»