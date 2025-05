El sueño de Randy Orton (casi) se hará realidad

Randy Orton es una de las Superestrellas WWE más condecoradas de todos los tiempos pero aún le quedan sueños por cumplir y uno de ellos está (casi) muy próximo. «The Viper», 14 veces Campeón Mundial de WWE, está programado para desafiar a John Cena por el Campeonato Indiscutible WWE el sábado 10 de mayo en el evento premium Backlash.

Con esta cita se cumplen tres detalles de su sueño: luchar por el título del mundo, contra «The Champ», y la posibilidad de sumar un nuevo reinado a su palmarés. No obstante, ese «casi» viene de que no será en WrestleMania. A falta de tres días para el gran combate de iconos, nos acordamos de lo que decía Orton en 2024:

«Siento que me queda bastante tiempo por delante y que voy a estar por aquí y voy a portar ese título una o dos veces más. Un combate soñado para mí sería verme de alguna manera en un escenario donde luche contra John Cena en WrestleMania por el título. No sé cómo podríamos llegar ahí, no digo que vaya a ocurrir, pero nunca he tenido un mano a mano con John en WrestleMania. Y tuvimos batallas en su día, así que poder revisitar todo eso después de todo el tiempo que ha pasado, creo que no es sólo algo que yo quiero, sino que pienso que es algo que los fans también quieren».