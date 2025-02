El sorprendente presente de la ex WWE Debra

Debra tuvo una notable carrera como mánager y valet. Entre los años 1995 y 1998, trabajó en la WCW, colaborando con Steve «Mongo» McMichael, The Four Horsemen o Jeff Jarrett. Con este último fue con quien continuó su aventura una vez firmada con WWE durante la Attitude Era. Pero ocasionalmente fue más allá de acompañar a luchadores ya que en 1999 ganó el Campeonato Femenil derrotando a Sable; acabaría disputando 9 combates y aquel reinado duraría 29 días. Luego se asoció también con The British Bulldog, D’Lo Brown o Steve Austin, cuya lesión en 2001 afectó también a la trayectoria de ella y abandonaría la empresa y la lucha libre en 2002.

#OnThisDayInWWE 25 years ago on #WWERaw: Sable’s final appearance in the WWF for 4 years She loses an evening gown match when Shawn changes the rules And your new Women’s Champion is Debra!@WWEDivaDebra pic.twitter.com/iVc5OAC81X — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) May 10, 2024

► ¿Qué fue de ella?

Se fue para no volver y además tomó un camino realmente sorprendente. En una reciente aparición en For The Love of Wresting de Monopoly Events, Debra revela qué fue de ella:

«Terminé yendo a la Universidad de Alabama, donde obtuve una licenciatura y luego una maestría en ciencias en justicia criminal. [Aplausos] De la Universidad de Alabama. Ahora trabajo para la Oficina del Fiscal de Distrito en Nueva Orleans, Luisiana, así que ha sido un viaje interesante, desde la lucha libre hasta lo que hago ahora.»

No es nada extraño que las Superestrellas de WWE tengan estudios universitarios pero sí lo es más que cambien tanto su vida. De Debra se puede decir eso de vaya donde vaya, tendrá éxito. Por cierto, guarda buenos recuerdos de la lucha libre, como sus tiempos como «Reina Deborah» en WCW o colaborar con el miembro del Salón de la Fama Mick Foley. Además, entrando de nuevo en la cuestión «pasado-presente», habla de cómo en aquella época en la WWE se destacaban especialmente sus pechos, a los que se llamaban «puppies», algo que sería imposible de ver en la actualidad, señalando que «así era la Attitude Era».

With Steve (Sting) at #TheLoveOfWrestling in Manchester England

I first met Steve (Sting) when we worked for #WCW (1995 ) #WWE. pic.twitter.com/lM0oa2ziOj — Debra McMichael (Debra Marshall) (@WWEDivaDebra) February 19, 2025