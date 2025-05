El sorprendente cambio de look de Brock Lesnar

La última lucha de Brock Lesnar en WWE fue cuando el 05 de agosto de 2023, cayó ante Cody Rhodes en el evento premium SummerSlam 2023. Desde entonces, ha estado guardado en la nevera.

Todo porque su nombre aparece en la demanda civil y en la investigación penal que se generó por las denuncias de abuso y trata de personas que le hizo Janel Grant a Vince McMahon.

► El mundo de WWE y la lucha libre profesional, en shock con el cambio de look de Brock Lesnar

WWE se tomó muy en serio el hecho de que, aparentemente, McMahon ofreció a Lesnar que Grant iba a tener encuentros íntimos con él si decidía renovar contrato con WWE por varios años para no regresar a pelar en MMA con UFC.

Muy poco se sabe acerca de Lesnar, pues solo se dice que aunque fue hace poco mencionado en la programación televisiva de WWE, hasta que McMahon no aclare su caso y la justicia no diga si Lesnar debe responder junto a McMahon, no podría volver a aparecer en las pantallas televisivas de WWE.

Sin embargo, recientemente, salió una actualización muy sorpresiva. Y es que Lesnar cambió de forma drástica su look. Se dejó crecer la barba como antes, pero, adicionalmente, se dejó crecer el cabello en gran medida y porta ahora mismo dos coletas. Estas son las fotos más recientes que se conocen, en donde también aparece su esposa, la exluchadora de WWE, Sable: